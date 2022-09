Dans le domaine de la fiction, un cross-over (les Québécois disent « incursion ») consiste en la réunion, dans un même épisode, de personnages de deux séries différentes. Friends et Dingue de toi, Avocats et Associés et PJ, Grey’s Anatomy et Private Practice… les exemples ne manquent pas.

M6 propose ce vendredi à 21h10 un cross-over télévisuel inédit avec un numéro de Recherche appartement ou maison qui verra Stéphane Plaza se mettre en quête du bien rêvé pour un couple de L’amour et dans le pré. En l’occurrence Hervé et sa compagne Stéphanie qui, après avoir eu un coup de foudre lors du speed-dating de la seizième saison, l’an passé, ont emménagé ensemble sous le même toit. Un petit nid provisoire avant de trouver leur chez eux idéal.

« Au début, j’étais parti pour faire l’achat d’un terrain afin de faire bâtir la maison », raconte à 20 Minutes l’agriculteur installé dans la Somme. En apprenant cela lors du tournage du bilan, en septembre 2021, Karine Le Marchand aurait alors eu « l’idée de contacter Stéphane Plaza ».

« Il ne faut pas se louper »

Voici donc comment, entre novembre et février, les caméras de Recherche appartement ou maison sont régulièrement venues du côté de Courcelles-sous-Thoix, commune des Hauts-de-France d’à peine 70 âmes où se trouve l’exploitation agricole d’Hervé.

Le jeune couple disposait d’un budget de 245.000 euros et était en quête d’un pavillon de trois chambres. « On a mené la vie dure à Stéphane Plaza ! Je sais que c’était très difficile de trouver quelque chose qui corresponde à ce que l’on cherchait. Mon critère principal était la proximité par rapport à la ferme. Je ne voulais pas dépasser un rayon de 7 km. Stéphanie, elle, voulait absolument une salle de bains et une chambre au rez-de-chaussée. S’il n’y avait pas ça, on éliminait », résume le Picard.

Sans trop en révéler, Stéphanie était la plus difficile à convaincre. « C’est un achat en commun donc, automatiquement, il faut faire des concessions. Acheter la maison idéale, c’est bien difficile. J’ai toujours eu dans mon travail l’habitude de prendre des décisions importantes mais là, cela concerne notre vie de couple, c’est notre première acquisition à deux, il ne faut pas se louper », affirme Hervé, pour bien rappeler les enjeux.

Une demande en mariage

Karine Le Marchand a elle aussi fait le déplacement pour faire le tour du propriétaire - on vous a prévenus, c’est un vrai cross-over. Et il y a même eu un rebondissement. Dans des conditions que nous vous laisserons le plaisir de découvrir, Hervé a fait sa demande en mariage à Stéphanie. « J’ai profité du fait que maman ne soit pas là pour la faire en petit comité. Plus tard, j’ai refait ma demande devant mes parents loin des caméras », nous informe-t-il.

Le mariage accueillera-t-il les caméras de M6 pour une prochaine émission ? « Pour l’instant, je ne sais pas, c’est trop tôt. On n’a pas encore fait les démarches, on n’a pas fixé de date », recadre Hervé. Et si le couple faisait son voyage de noces dans une prochaine saison de Pékin Express ? On va soumettre notre idée à la chaîne.