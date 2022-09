Révélés dans la 15e saison de L'amour est dans le pré sur M6, Mathieu et Alexandre, dont la rencontre et l'idylle avaient donné lieu au premier mariage gay du programme, ont décidé de divorcer. Le couple s’est séparé « d’un commun accord », a annoncé Mathieu dans une interview accordée à Jordan de Luxe pour Télé Loisirs.

« On a vécu deux ans extraordinaires »

Si la rupture a été actée fin août 2022 après deux ans et demi d’union et qu’une procédure de divorce est en cours, le couple a pris le temps pour l’annoncer au grand public. « On a fait des choses que peu de gens peuvent faire, tous nos voyages, tout ce don aux autres qu’on a fait… », a confié l’agriculteur de 47 ans. « Mais, à un moment donné, Alexandre a eu du mal à trouver sa place. Il avait envie d’une vie plus tranquille, moins turbulente. »

L’éleveur de taureau de Camargue précise toutefois que lui et son ex-compagnon sont toujours en contact. « On s’appelle tous les jours. On a vécu deux ans extraordinaires, vraiment. »

Alexandre veut éviter la « polémique »

Après la parution de l’interview de Mathieu, Alexandre s’est à son tour exprimé concernant cette rupture sur Instagram. « On ne va pas polémiquer trop là-dessus », annonce-t-il, confirmant la rupture.

View this post on Instagram A post shared by Alexandre Tola (@tola_alexandre)

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

Il annonce aussi qu’il organisera un direct sur le réseau social ce mardi 13 septembre à 19h30 pour évoquer sa séparation « une fois et une seule fois » avec Mathieu.

Couple emblématique de l’Amour est dans le pré

Matthieu avait décidé de participer à l’émission de rencontre de M6 après avoir découvert qu’il souffrait de Cadasil, une maladie génétique héréditaire rare dont les porteurs ont espérance de vie moyenne de 62 ans.

Il avait rencontré Alexandre lors de la quinzième saison de L’amour est dans le pré et avaient eu un coup de foudre quasi-immédiat. Les téléspectateurs avaient suivi la rencontre entre les deux hommes.

Ils s’étaient ensuite unis à la mairie de Sernhac, dans le Gard, en juin 2021. Les deux hommes avaient ensuite entamé les démarches pour devenir papas grâce à une procédure de gestation pour autrui (GPA).