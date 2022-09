Hélène Mannarino prépare sa grande première à l’animation de C Canteloup sur TF1, ce lundi 12 septembre. Déjà animatrice du Grand Quiz et partante de la matinale de LCI pour assurer ce nouveau défi, elle succède à Alessandra Sublet qui a quitté TF1 pour devenir comédienne. La journaliste de 32 ans assure qu’elle restera « fidèle à elle-même » et qu’aucun ultimatum ne lui a été imposé entre LCI et TF1.

Comment préparez-vous votre baptême du feu dans C Canteloup ?

C’est un énorme challenge ! On a fait de nombreux essais, des séances photo, on a tourné la bande-annonce, j’ai même eu un coaching pour me préparer. J’ai aussi été accompagnée par Alessandra Sublet et Arthur, avec qui je travaille beaucoup et qui m’accompagne sur beaucoup de projets. On est dans les starting-blocks donc on a hâte que ça démarre.

À quoi ressemblera votre première émission ?

J’espère qu’elle sera pleine de rire et d’infos comme d’habitude. L’actualité récente est marquée par la disparition de la reine d’Angleterre qui est un personnage mythique de Nicolas, donc des choses vont se passer autour de ça. Mais je serai comme une téléspectatrice, je vais découvrir le texte de Nicolas, ses personnages comme tout le monde et y réagir. C’est un vrai échange, comme au théâtre, au cinéma ou dans la vie.

Quelle a été votre réaction quand TF1 vous a proposé de succéder à Alessandra Sublet ?

Je me suis dit « Wow, après Nikos et Alessandra Sublet, vous êtes sûrs que vous me proposez ça à moi ? » Si les premiers essais n’avaient pas été concluants ou que je ne m’étais pas entendue avec l’équipe, j’aurais dit non. C’est une marque de confiance hyper importante de la part de TF1. Maintenant, j’ai envie de me donner les moyens pour continuer à participer au succès de l’émission. C’est un formidable programme où on peut absolument tout dire. Je sais que je suis attendue donc j’ai envie de réussir ce pari.

Comment s’est passée votre intégration dans l’équipe ?

Très bien. C Canteloup est une équipe formidable qui fonctionne comme une famille. Quand je suis arrivée, ils m’ont tous pris par la main. Nicolas était là pour les essais, tout le monde donne son avis peu importe son poste. Ce sont des conditions parfaites pour arriver là-bas.

L’émission est diffusée après le JT depuis onze ans. Elle est très exposée et le changement est souvent mal perçu par les téléspectateurs, ça vous fait peur ?

On ne peut pas plaire à tout le monde, ce n’est pas grave. Mon but est de rester fidèle à moi-même. Je fais un métier public mais je me protège et je veux juste que les téléspectateurs retrouvent leurs habitudes sans dénaturer C Canteloup. Mon arrivée est aussi synonyme de nouveautés car j’ai une personnalité différente de mes prédécesseurs.

Quelles seront ces nouveautés ?

Je préfère laisser la surprise et les plus gros changements vont se construire avec le temps. Pour l’instant, les auteurs sont très à l’écoute de qui je suis. On teste des choses avec Nicolas et moi à l’écran ensemble.

Vous avez quitté la matinale de LCI pour pouvoir assurer ce nouveau rendez-vous. Cela marque-t-il un virage dans votre carrière de journaliste ?

J’ai fait un choix mais je n’ai pas eu le couteau sous la gorge. Je suis toujours journaliste. Dans C Canteloup, la forme qui change mais le fond reste l’actualité. Aucun ultimatum ne m’a été posé par la direction de la chaîne, mais on avait envie de respecter les téléspectateurs pour ne pas qu’ils me voient le soir dans une émission d’actualité plus décalée et le lendemain présenter la matinale sur LCI. Il y a aussi la question du rythme. La matinale c’est un réveil à 2 heures du matin, C Canteloup un rendez-vous du soir. Il était hors de question de m’imposer un rythme dans lequel j’allais faire moins bien.

Beaucoup de Français et Françaises vous ont connues avec vos Portraits inattendus sur Europe 1. Cette séquence pourrait-elle revenir sous une autre forme ?

Cette séquence c’est un peu mon ADN donc même dans les Grand Quiz, je fais de recherches sur les invités, j’appelle des proches. C’est une approche que j’adore quand je rencontre un invité. Le format va revenir en télé dans l’émission Week-end avec, que je prépare sur TMC. La notion de portrait inattendu sera présente tout au long de l’émission.

Quels sont vos autres projets ?

Je travaille sur beaucoup d’émissions pour le groupe TF1. Il y a Le Grand Quiz qui continue, Rétroscopie… Il y a aussi les magazines sur TFX et TMC. Et puis d’autres projets dans lesquels je suis impliquée, notamment avec Arthur.