Ça va trembler sur le parquet. Danse avec les stars revient vendredi soir sur TF1 pour une douzième saison avec une nouvelle règle. Et un nouvel accessoire. A savoir, un buzzer rouge que Chris Marques sera le seul à pouvoir utiliser.

Son pouvoir sera majeur car, s'il s'en sert lors de la prestation d'un couple, il condamnera le binôme à participer au «face à face à face» final, sans avoir la possibilité de se rattraper lors de la deuxième manche. Autrement dit, le duo sanctionné sera immédiatement sur la sellette pour l'élimination.

Les notes attribuées par les autres jurés, François Alu, Bilal Hassani et Marie-Agnès Gillot, ne seront même pas révélées. Bonjour la tension.

Le buzz «coup de coeur» reconduit

Sur un plan bien plus positif, les quatre membres du jury disposeront, comme l'an passé, chacun d'un buzzer. S'ils appuient tous les quatre dessus pendant une performance, le couple plébiscité sera directement qualifié pour la prochaine émission. La saison dernière, Tayc et Bilal Hassani ont été les seuls à en bénéficier. Le premier a fini par remporter la compétition quelques semaines plus tard, et le second est monté sur la deuxième marche du podium. Ces buzzs «coups de coeur» sont donc de très bon augure pour les duos qui les recevront.

Anggun, Clémence Castel, Billy Crawford, Thomas Da Costa, David Douillet, Léa Elui, Théo Fernandez, Carla Lazzari, Stéphane Legar, Amandine Petit, Florent Peyre et Eva Queen sont les douze personnalités en lice cette saison. Six d'entre elles participeront au premier prime et les six autres au suivant. Les dix stars encore en course se retrouveront sur le parquet, en direct, lors de la troisième émission.