Avec Cléo, la patineuse artistique d’Ile-de-France, Manon, 20 ans, est l’une des benjamines de la 11e saison du Meilleur pâtissier qui débute ce mercredi soir, sur M6. Comme Maud, 16 ans, qui a soulevé le trophée tant convoité en 2021, les jeunes survoleront-ils, cette année encore, la compétition culinaire ?

Manon, qui s’est mise sérieusement à pâtisser lors du premier confinement, a, en tout cas, un petit avantage : c’est la gagnante de la 2e saison d’En route pour Le Meilleur pâtissier, antichambre du prestigieux concours de M6. Alors les lumières, la pression, les jurés, tout ça, elle connaît. « Avoir déjà pâtissé devant des caméras, sous la tente, c’est un petit avantage, sourit la Montpelliéraine. Alors j’avais peut-être un peu moins d’appréhension que les autres lors des épreuves. »

« Au départ, rien que de réussir faire un gâteau, j’étais contente ! »

C’est son papa, admiratif devant ses préparations, qui l’a poussée à candidater à l’émission. « Il m’a dit "Il faudrait que tu t’inscrives, ce serait génial de tenter !", sourit la jeune femme. Je ne pensais jamais être prise. Depuis toute petite, je fais des goûters avec ma mamie, mes sœurs, mes cousines… J’adore ça ! Mais ça n’a jamais été une passion. C’est vraiment lors du premier confinement que j’ai commencé à lire des livres, regarder des vidéos, chercher des petites astuces pour pâtisser… »

Manon, candidate du Meilleur pâtissier - Guillaume MIRAND/M6

Petit à petit, Manon a amélioré sa technique, et développé son art. « Au départ, rien que de réussir faire un gâteau, j’étais contente ! Même s’il n’était pas très beau ! A force de m’entraîner, j’ai rapidement évolué… », motivée par ses proches, qui lui disaient que « c’était vraiment super ». Notamment les tartes aux fruits, qu’elle adore.

Manon a une particularité : elle fait des études de diététique. Alors forcément, dans ses préparations, elle veille à ne pas avoir la main trop lourde sur le beurre ou le sucre. Mais la passion de la pâtisserie et son goût pour les mets healty sont complètement conciliables, assure-t-elle. « J’essaie de lier les deux, confie-t-elle. J’essaie de réaliser des gâteaux avec des alternatives un peu plus saines. Ce n’est pas du tout impossible d’allier les deux. Il suffit de trouver le bon équilibre. » Le Meilleur pâtissier a sans doute déclenché quelque chose, chez Manon. Car elle espère, dit-elle, un jour peut-être, « ouvrir sa propre pâtisserie ». « On verra ce que l’avenir nous réserve », sourit-elle.