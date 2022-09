C’est désormais une tradition dans Mask Singer sur TF1. Depuis la deuxième saison du programme présenté par Camille Combal, des célébrités internationales donnent de la voix pour complexifier l’enquête des enquêteurs et des téléspectateurs. Pour cette quatrième saison, l’identité du cobra a donné du fil à retordre aux aficionados du programme.

Après la star de la série espagnole La Casa de Papel, Itziar Ituño, la comédienne Teri Hatcher et le chanteur Seal, une quatrième célébrité connue dans le monde entier a foulé la scène de la version française de la plus grande enquête télévisée du pays.

Icône de la pop culture

Caché sous les traits d’un cobra à la tête XXL et aux reflets dorés et argentés, ce nouveau personnage a interprété le tube My Way de Frank Sinatra. Avant de livrer cette interprétation, le public a découvert les indices sur son identité. On a ainsi appris qu’il détient une étoile à son nom sur Hollywood Boulevard, qu’il est déjà parti en tournée ou encore qu’il est considéré comme une icône de la pop culture.

Si Kev Adams et Vitaa ont rapidement évoqué le nom de Sting ou d’Iggy Pop, c’est le comédien David Hasselhoff, connus pour ses rôles dans Alerte à Malibu et K2000 qui est apparu lors du démasquage après sa prestation. Seul Jeff Panacloc a vu juste parmi les enquêteurs.

Une comédienne découverte dans Plus Belle la Vie

Outre cet invité spécial, l’identité d’un autre personnage a été dévoilée à l’issue de quatre face-à-face durant la soirée. C’est finalement la souris qui a ôté son masque après avoir interprété Encore un soir de Céline Dion​.

Rapidement, le quatuor d’enquêteurs s’était lancé sur la piste d’une comédienne. Bien vu puisque c’est la comédienne et autrice Laëtitia Milot qui se cachait sous le costume. Elle est notamment connue pour avoir campé le rôle de Mélanie Rinato dans la série Plus Belle la Vie ou pour sa participation à Danse avec les Stars.