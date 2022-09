L'émission préférée des Français est...

C’est un podium étonnant. Lorsque TF1 a annoncé qu’elle allait révéler les 50 émissions préférées des Français, on se serait attendu à ce qu’une grande marque comme Koh-Lanta, Le Plus grand cabaret du monde ou Top Chef triomphe. Eh bien non, dans le palmarès dévoilé vendredi soir, ces programmes se classent respectivement 8e, 12e et 16e.

C’est Capital qui trône finalement en numéro 1. Un plébiscite confirmant à quel point le magazine de M6 consacré à l’économie et à la consommation, lancé en 1988 par Emmanuel Chain, est ancré dans le paysage audiovisuel et dans les habitudes du public. Le pouvoir d’achat étant la première préoccupation des Français, il est somme toute logique que ce rendez-vous attaché à la vulgarisation économique se classe en tête.

« Thalassa » et « Recherche appartement… » dans le Top 5

Rendez-vous en terre inconnue (France 2) et Les Guignols de l’info (diffusés jusqu’en 2018 sur Canal +) complètent le Top 3. Thalassa (France 3) et Recherche appartement ou maison (M6) se hissent quant à elles dans le Top 5.

Lorsque l’on regarde de plus près les résultats de ce sondage effectué par Harris Interactive auprès de 1.500 personnes de 15 ans et plus représentatives de la population, on note la très forte appétence pour les émissions promettant l’évasion, le dépaysement et la découverte. Outre les bonnes places de Rendez-vous en terre inconnue et Thalassa, citons la sixième position d’Echappées belles (France 5) et la dixième d’Ushuaïa (diffusé sur TF1 jusqu’en 2014). On pourrait aussi ajouter la huitième place de Koh-Lanta et la vingt-huitième de Pékin Express (M6) car ces jeux d’aventure savent mettre en avant la beauté de leurs décors naturels, ainsi que la quinzième de 50' Inside (TF1), qui s’intéresse régulièrement à des destinations paradisiaques.

Si l’on se penche sur les genres télévisuels, Les 12 coups de midi, 18e, est le jeu le mieux classé. Quotidien (TMC), gagne la bataille des talk-shows du soir : C à Vous (France 5) est 40e et Touche pas à mon poste (C8) n’apparaît pas dans ce Top 50. Le Grand journal (27e) et Nulle Part Ailleurs (25e), deux émissions cultes de Canal+ remontant à l’époque où cette chaîne avait encore son "esprit", sont bien restées dans les mémoires. En revanche, Tout le monde en parle et On n’est pas couché, qui ont longtemps accompagné les noctambules avec succès sur France 2 les samedis, ne sont pas dans ce classement.

Le « Club Dorothée » est 33e

Si une liste de plus de cent émissions ayant été diffusées au cours des trente dernières années a été soumise aux votants pour établir ce palmarès, ils ont eu tendance à privilégier celles qui sont encore diffusées : trois sur cinq sont encore à l’antenne. Concernant les plus cultes d’entre elles, Intervilles, lancée en 1962 par Guy Lux avant de traverser les décennies par ellipses passant de TF1 à France 2 puis à France 3, est 14e, et le Club Dorothée (TF1) 33e. Avec Ciel mon mardi et Coucou c’est nous (TF1), Christophe Dechavanne s’adjuge les 29e et 30e places. Jean-Pierre Foucault, lui, peut sabrer le champagne pour la 20e position de Qui veut gagner des millions ? mais pas pour Sacrée Soirée que l’on se serait attendu à retrouver bien classée et qui n’est pas dans les cinquante les plus citées.

On imaginait que l’effet nostalgie fonctionnerait pour Star Academy (TF1/NRJ12) que la première chaîne s’apprête à relancer, mais elle doit se contenter de la 43e place - loin derrière The Voice, 7e. Le classement montre aussi que le public n’est pas si friand que ça de téléréalité d’enfermement. Loft Story (M6) et Secret Story (TF1) sont ici aux abonnés absents. Pas davantage de traces des Anges de la téléréalité et autres Marseillais dans les parages. Les personnes interrogées ont privilégié les émissions feel-good promettant du divertissement, de la bienveillance et limitées en clashs.

Le sondage intégrait des rendez-vous annuels tels que l’élection de Miss France ou le concours Eurovision de la chanson : le seul qui s’est frayé un chemin jusqu’aux cinquante premières places est le concert des Enfoirés (TF1), émargeant à la neuvième place.

Enfin, si TF1 ne classe aucune émission dans le quinté de tête, elle est la chaîne dont le plus de programmes (20) ont été plébiscités par les votants, devant France 2 et M6 (10 chacune), puis Canal+ (4).

Le top 25 dévoilé vendredi sur TF1 est le suivant :

25. Nulle part ailleurs

24. Faites entrer l’accusé

23. Taratata

22. La France a un incroyable talent

21. Quotidien

20. Qui veut gagner des millions ?

19. Cauchemar en cuisine

18. Les 12 coups de midi

17. L’Amour est dans le pré

16. Le Plus grand cabaret du monde

15. 50' Inside

14. Intervilles

13. Le meilleur pâtissier

12. Top Chef

11. Fort Boyard

10. Ushuaïa

09. Le concert des Enfoirés

08. Koh-Lanta

07. The Voice

06. Echappées belles

05. Recherche appartement ou maison

04. Thalassa

03. Les Guignols de l’info

02. Rendez-vous en terre inconnue

01. Capital