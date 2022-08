Coquin de sort ! La première soirée de la dix-septième saison de L’Amour est dans le pré nous avait laissés en plein suspense. Thierry, 65 ans, qui avait déjà participé à la saison 10, s’apprêtait à rencontrer ses sept prétendantes. On a enfin pu découvrir ces tête-à-tête ce lundi soir sur M6.

« J’ai eu du bol qu’on me laisse une deuxième chance », a reconnu le viticulteur venu de Paca. Lui qui ne jurait que par les blondes et les motifs léopards assure avoir « tourné la page ». Il a été bien inspiré, sans cela, Sylviane, élégante retraitée, brune aux yeux noisette, ne lui aurait pas écrit. Elle a d’ailleurs confié qu’elle aurait aimé le contacter il y a sept ans : « Tu me plaisais bien, mais je n’avais pas les critères… »

Thierry, « répulsif » à chats

Thierry a désormais « atterri de Mars », comme il dit. La preuve : les photos que Sylviane avait jointes à son courrier n’étaient pas vraiment à son goût - « Elle a une robe d’amish et les bottines de ma grand-mère », avait jugé l’agriculteur. Mais une fois face à elle, il lui a avoué : « Tu me plais bien, j’ai l’impression que tu sais ce que tu veux. » Seule ombre au tableau : elle a deux chats. Or, Thierry dit être un « répulsif » à félins - il a même rejeté le courrier d’une prétendante car il trouvait que l’un de ses chats avait « des yeux de dinosaure ». Qu’importe, il a quand même décidé de convier Sylviane à sa ferme. Remedios, alias Rémé, alias Renée, a aussi tapé dans l’œil du sudiste. Née en Espagne mais vivant en France depuis l’âge de 8 ans, la coiffeuse à domicile venue de Marseille s’est montrée très émotive. Elle avait déjà écrit au viticulteur il y a sept ans (étant blonde, elle correspondait au profil type désiré) mais il ne l’avait pas sélectionnée. « Tu es mieux que sur la photo. Tu faisais… », l’a saluée Thierry en cherchant le qualificatif le moins offensant. Elle a suggéré « sérieuse ». Il a opiné. On a eu chaud.

Alexandre charmé

Alexandre, l’éleveur laitier normand, s’était distingué par un lapsus lors du tournage de son portrait. Alors qu’il voulait dire qu’il était prêt à montrer son « petit cocon », sa langue a transformé le dernier mot en « concombre ». Cela avait eu le mérite de provoquer un éclat de rire pour contrebalancer l’émotion de sa présentation. L’agriculteur avait raconté qu’il avait vécu une rupture sentimentale et que sa mère était décédée peu après. Deux événements qui l’ont beaucoup remué.

Lors du tournage des speed datings, Karine Le Marchand lui a fait remarquer qu’il était habillé tout en bleu. A nous, il paraissait vêtu intégralement de gris (on est à deux doigts de réactualiser le débat « robe noire et bleue ou blanche et dorée ? ») S’il n’a jamais eu de coup de foudre, il est tombé sous le charme d’Annaïg, une Bretonne au carré blond, éducatrice dans un foyer pour adolescents. Elle fait du cheval, elle a grandi à la ferme, c’est un métier qu’elle connaît. Visiblement troublé, rougissant, Alexandre s’est montré séducteur en faisant de petits yeux coquins (de sort !). Sans surprise, il l’a choisie pour le séjour dans sa ferme. Il a également sélectionné Laura, son autre coup de cœur des courriers. L’assistante de gestion de 33 ans a connu trois échecs sentimentaux. Elle lui avait écrit une longue, très longue lettre, sur plusieurs pages. « C’est trop », avait réagi l’agriculteur. Mais c’était assez pour lui donner envie d’en savoir plus.

Cauchemar en cuisine

La semaine passée, nous avions assisté à l’arrivée de Laurence sur l’exploitation de Jean, dans le Rhône. Lors de cette deuxième soirée, Nathalie, venue de Saint-Marcellin (Isère) en train (trois heures de retard, bravo la SNCF), les a rejoints. Très vite, on a senti que le séjour n’allait pas être un exemple de convivialité. Les deux prétendantes ont passé leur temps à jouer à qui aura le dernier mot. S’il fallait résumer leur état d’esprit en deux mots : passif agressif. L’opposition de styles s’est manifestée notamment dans le domaine culinaire. Laurence voulait mettre des cornichons dans la salade de riz, Nathalie n’en voulait pas. Laurence a annoncé qu’elle allait préparer une quiche, qu’à cela ne tienne, Nathalie se préparait à faire une pizza. Laurence cherchait un fond de pâte brisée, Nathalie la jugeait : elle est team pâte feuilletée.

Le cauchemar en cuisine s’est poursuivi avec un débat sur l’assaisonnement : le gros sel faisant partie du quotidien de Laurence, mais pas de celui de Nathalie. Jean n’avait pas l’air de voir que les deux femmes étaient à couteaux tirés : « Pour le moment, c’est 50/50. Je pense que les deux sont intéressées pour voir plus loin. » Nathalie, elle, en était convaincue : c’est elle qu’il regardait le plus.

Direction la Corse. Perrine, responsable administrative et financière, est venue d’Alsace pour séjourner dans la ferme de Stéphane, le beau gosse à la voix qui fait le yo-yo lorsqu’il est troublé. On a appris au passage qu’elle a participé à un télécrochet en Belgique. On a googlé : elle est arrivée jusqu’au premier direct de The Voice chez nos voisins. « Je suis capable de tout quitter pour aller le rejoindre », a-t-elle assuré en faisant sa valise.

« Ça va être compliqué, la cohabitation à trois »

« Je ne veux pas avoir un copain pour avoir un copain », a-t-elle dit une fois dans la voiture de l’agriculteur. Cela a plu à ce dernier qui lui a attribué des bons points. Il trouvait que, bien que très coquette, elle faisait des efforts (c’est-à-dire qu’elle marchait dans la boue) sans rechigner. Elle le trouvait courageux, ce qui le rendait, « encore plus beau ». Perrine a offert à Stéphane une paire de Stan Smith floquée de son prénom à elle. Normal.

Puis ce fut au tour de la seconde prétendante, Léa, de faire son entrée. Elle était très stressée. « Je pense que je n’ai jamais eu un aussi gros coup de cœur dans ma vie », a-t-elle confié. A peine l’a-t-elle saluée que l’agriculteur est parti faire une course rapide, laissant les deux jeunes femmes seules chez lui. Plutôt que de discuter de manière informelle du temps qu’il fait ou de la circulation routière, elles ont préféré ne parler de rien. A ce niveau-là, ce n’était plus un ange qui passait mais tout un escadron.

Stéphane n’a heureusement pas trop tardé à revenir. Léa en a profité pour prendre l’air. Stéphane l’a rejointe. Perrine est restée stoïque dans la maison (mais on devinait aisément qu’elle devait bouillir intérieurement). Seul face caméra le Corse s’est montré perspicace : « Ça va être compliqué la cohabitation à trois. Après la guerre des coqs, ça va être la guerre des poules. Je ne suis pas sûr qu’elles seront copines copines au bout des cinq jours. » Nous non plus.