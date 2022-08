Après Bilal Hassani et Jordan Mouillerac l'an passé, un nouveau duo de même sexe s’apprête à s’élancer sur le parquet de Danse avec les Stars. Clémence Castel participera à la nouvelle saison, lancée le 9 septembre sur TF1, avec une danseuse.

L’emblématique candidate de Koh-Lanta révèle à Télé Loisirs que la production lui avait laissé le choix. « J’ai dû me poser les bonnes questions et j’ai eu une tendance à vouloir danser avec une femme », a expliqué celle qui a fait son coming-out lesbien l’année dernière.

« Etre moi-même sur le parquet »

« Je veux montrer aux téléspectateurs que deux femmes ensemble ça peut être beau, doux, artistique, sauvage, a-t-elle déclaré à nos confrères. J’ai aussi envie de le montrer à mes enfants en leur disant : "Des millions de gens vont regarder, il n’y a pas de problème et il ne faut pas avoir peur." Je vais avoir 38 ans, je suis prête à endosser ce rôle et à être moi-même sur le parquet. » Et d’ajouter : « Je m’expose peut-être à des critiques mais je sais où j’en suis et ça ne m’atteindra pas. »

Avant le lancement de la compétition de danse sur TF1, téléspectateurs et téléspectatrices pourront retrouver Clémence Castel mercredi pour la dernière soirée du jeu Les Traîtres​ sur M6. Elle y fait équipe avec David Douillet qui, lui aussi, sera au casting de Danse avec les stars…