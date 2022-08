« C’est avec beaucoup d’émotion que nous avons appris le décès de Jonathan Destin samedi dernier », a réagi le groupe TF1 à l’annonce de la mort, à 27 ans, de celui qui était un fer de lance dans la lutte contre le harcèlement scolaire.

Harcelé à l’école et au collège pendant plus de six ans, il avait tenté de se suicider en 2011, en s’immolant par le feu. Jonathan Destin, qui avait 16 ans à l’époque, brûlé à 72 %, avait survécu. Il intervenait depuis, régulièrement, dans les établissements scolaires pour sensibiliser les élèves à la question du harcèlement et à ses conséquences désastreuses.

TF1 avait adapté, en 2018, son livre autobiographique, Condamné à me tuer. En hommage à Jonathan Destin, le téléfilm, avec Camille Chamoux et Michaël Youn, intitulé Le jour où j’ai brûlé mon cœur, vient d’être mis en ligne, gratuitement, sur MyTF1.fr.

Un documentaire au programme également

Le groupe audiovisuel a aussi mis à disposition sur sa plateforme le documentaire Harcèlement scolaire : le calvaire de Jonathan.

Le corps de Jonathan Destin a été découvert samedi chez lui à Marquette-Lez-Lille (Nord). Le parquet de Lille a ouvert « une enquête en recherche des causes de la mort ». Sa mère a écrit sur Facebook qu’il était décédé « dans son sommeil ».