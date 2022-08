A la rentrée, Des chiffres et des lettres ne sera plus diffusé que le week-end sur France 3. Tout fout le camp ma p’tite dame/mon bon monsieur ? Non, seulement Bertrand Renard et Arielle Boulin-Prat qui quitteront prochainement le jeu comme l’a confirmé France Télévisions à l’AFP.

Lui, l’ancien candidat qui avait rejoint l’émission en 1975 était un homme qui comptait. Littéralement. C’est lui qui se chargeait des chiffres et qui a entraîné au calcul mental des générations de téléspectateurs et téléspectatrices.

Laurent Romejko reste

Elle, dégainait les consonnes et les voyelles plus vite que son ombre depuis 1986. Selon Le Parisien - Aujourd'hui en France, qui relate un désaccord côté contrats (encore une histoire de chiffres et de lettres), le duo apparaîtra pour la dernière fois le 11 septembre. On ne connaît pas encore l’identité de leurs remplaçants. Laurent Romejko qui fête, lui, ses trente ans aux commandes du jeu, reste fidèle au poste. Trois lettres : ouf !