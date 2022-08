Plus que quelques jours avant la diffusion de House of the dragon​, le très attendu prequel de Game of Thrones qui débarquera lundi sur OCS. Sera-t-elle à la hauteur de sa grande sœur ? Sera-t-elle mieux que le livre - qui est parfois un peu poussif ? En attendant d'en juger par vous-même, voici ce qu'on peut vous dire sur cette saison événement.

Qu’est-ce que c’est ?

C’est un prequel de la série Game of Thrones. Tout comme cette dernière, House of the Dragon est adaptée de l’œuvre de George R.R. Martin, et plus particulièrement de son livre Feu et Sang, publié en 2018. Dans ce roman, l’écrivain raconte l’histoire de la famille Targaryen, qui a régné sur Westeros près de 300 ans avant d’être renversée par Robert Baratheon.

La série s’intéresse particulièrement à un épisode, connu sous le nom de « Danse des dragons » : la succession du roi Viserys Ier, qui a dégénéré en guerre civile et s’est soldée par la disparition presque totale des dragons sur l’île de Westeros. Ces événements se déroulent environ 200 ans avant le début de l’intrigue de Game of Thrones.

Ryan J. Condal et Miguel Sapochnik sont les showrunners de la série, qui compte 10 épisodes. George R.R. Martin en est l’un des producteurs exécutifs.

Qui sont les personnages ?

Viserys Ier (Paddy Considine) est le cinquième roi de la dynastie Targaryen. Sa succession oppose son héritière désignée, sa fille aînée Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) née d’un premier mariage, à son fils Aegon (Tom Glynn-Carney), né de son second mariage avec Alicent Hightower (Olivia Cooke). Pourquoi le second conteste-t-il la capacité de la première à succéder à leur père ? Le prétexte est vieux comme le monde : parce que c’est une femme, évidemment.

La famille est d’autant plus fragilisée par le fait qu’une autre femme, la cousine du roi, Rhaenys (Eve Best) s’était vue refuser par deux fois le trône en raison de son genre. Cette dernière s’est ensuite mariée à l’homme le plus riche du royaume, Corlys Velaryon (Steve Toussaint). Le frère du roi Viserys et l’un des plus grands guerriers du royaume, Daemon Targaryen (Matt Smith) va épouser Rhaenyra (les mariages intra-familiaux sont courants chez les Targaryen) et la soutenir face à Aegon.

Ajoutons à cela que les principaux protagonistes de cette guerre de succession sont des dragonniers accomplis. Il y aura donc bien du feu et du sang à Westeros et en grande quantité.

Où et quand est-ce diffusé ?

En France, la série sera disponible sur OCS à partir du 22 août à 3 h du martin, en simultané avec les Etats-Unis, où elle est diffusée sur HBO et HBOMax.