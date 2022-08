« Je suis ravi ravi ! », réagit Christophe Dechavanne auprès de 20 Minutes ce mardi, confirmant l’information du Parisien annonçant son arrivée dans l’émission qu’animera Léa Salamé à la rentrée, en deuxième partie de soirée, les samedis sur France 2.

« Ce nouveau contenu me plaît beaucoup et le fait d’être non loin de Léa sera pour moi une bonne soirée », nous déclare l’animateur et producteur de 64 ans. Il est très enthousiaste à l’idée de « partager » cette nouvelle aventure télévisuelle, « avec ceux qui regarderont ».

Selon nos confrères, Christophe Dechavanne, sera l'« invité permanent » d’On ne peut plus rien dire - le titre est provisoire - où il disposera d'« un rendez-vous dédié chaque semaine ».

Léa Salamé présentera seule ce programme mais sera « entourée d’une bande ». Début juillet, à la conférence de presse de rentrée de France Télévisions, on avait appris que, sur le plateau en forme d’arène, elle recevra « les monstres sacrés de la culture, les personnalités qui font l’actualité sociétale, politique ou médiatique, et celles qui ont marqué leur époque ou l’histoire ».

Caverivière de la partie

Outre Christophe Dechavanne, l’humoriste Philippe Caverivière fera partie de la bande de Léa Salamé, comme il l’a confié au média belge Télépro la semaine dernière : « On ne fera pas la même séquence que [dans On est en direct où il officiait la saison passée]. On va apporter des nouvelles choses, ça sera un peu plus long. Il est possible que je vienne plusieurs fois dans l’émission, ça sera plus qu’une chronique. »

Lors de la saison écoulée, Léa Salamé coprésentait On est en direct avec Laurent Ruquier. Ce dernier avait annonçait début juin qu'il quittait l'émission ainsi que cette tranche horaire - la deuxième partie de soirée du samedi - qu’il occupait dans la grille de France 2 depuis dix-sept ans. Il fera son retour sur le service public avec des prime time.

En plus de ce nouveau rendez-vous télévisuel hebdomadaire, Léa Salamé rempile pour une nouvelle saison, en semaine, à la matinale de France Inter, au côté de Nicolas Demorand, de 7h à 9h.