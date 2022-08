Elles l’ont fait ! L’humoriste Inès Reg et sa sœur Anaïs ont remporté Pékin express : duos de choc, l’édition célébrités de l’émission de M6. En finale, les deux jeunes femmes étaient opposées à l’ex Miss France Rachel Legrain-Trapani et son compagnon Valentin.

« Oh mon bébé! »

Les réactions ont forcément été différentes pour les deux équipes une fois qu’elles ont franchi la ligne d’arrivée. Les premières se sont laissées tomber sur le sol et se sont prises dans les bras l’une de l’autre. « Oh mon bébé ! Je suis trop fière de toi, p***** », s’est exclamée Anaïs.

Déçue, en larmes après la ligne d’arrivée, Rachel Legrain-Trapani a dit qu'elle espérait qu'« elle n’allait pas décevoir son fils ». « Il va être fier de toi », lui a répondu Valentin, après un épisode final difficile, marqué par des tensions au sein du couple.

Ci-dessous, les images de l’arrivée des deux derniers binômes.

"On l'a fait mon bébé !"@inesregmec et Anaïs sont les grandes gagnantes de #PékinExpress, duos de choc ❤️ pic.twitter.com/FGmNnjNHay — M6 (@M6) August 10, 2022



Lors de cette compétition filmée au Sri Lanka, les deux binômes ont concouru aux côtés de l’ex compagne de François Hollande Valérie Trierweiler et son amie Karine, les journalistes sportifs Yoann Riou et Xavier Domergue, le nageur handisport Théo Curin de sa manageuse Anne, et l’influenceur Just Riadh et son meilleur ami Abdallah.