Le quatuor actuel de The Voice s’assoira-t-il à nouveau tel quel dans les fauteuils rouges la saison prochaine ? Cela fait deux ans que Marc Lavoine, Amel Bent, Vianney et Florent Pagny prodiguent leurs conseils aux candidats de l’émission de TF1 mais il se pourrait bien que la configuration ne soit pas la même lors de la prochaine édition, à en croire Juliette Armanet.

Celle qui a été invitée à partager un moment sur scène, en mai dernier, avec les demi-finalistes sur son tube Le dernier jour du disco, a indiqué à nos confrères du Parisien qu’on lui avait « proposé » de venir garnir les rangs du jury. « Mais entre les dates de tournée et ma vie de famille, c’est impossible, fait-elle savoir. Il faut que je fasse des choix pour conserver une vie de famille. J’ai dû décliner pour l’année prochaine parce que ça fait vraiment deux ans que je travaille tout le temps et que j’ai besoin d’air. Mais je le ferai plus tard avec beaucoup de plaisir. »

The Voice Kids à la rentrée

Quels seront les coachs à rester en place l’an prochain ? Nolwenn Leroy, choisie comme cinquième membre du jury lors de la précédente édition, se verra-t-elle attribuer un fauteuil permanent ? Difficile de répondre à cette question. Ce que l’on sait en revanche, c’est qu’avant de voir une nouvelle saison de The Voice débarquer à l’antenne, on aura le droit à la version Kids.

À la rentrée démarrera la huitième édition de cette version enfants. Là encore, il y a du changement du côté des coachs puisque Soprano et Kendji Girac laissent leur place à Louane et Julien Doré. Tournées en novembre 2021, les auditions à l’aveugle seront diffusées à la rentrée sur TF1.