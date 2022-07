Un éléphant, ça trompe énormément… Et ça peut faire mal aussi ! Ce mercredi dans Pékin Express, Valérie Trierweiler et sa meilleure amie Karine ont participé à une épreuve leur permettant de récupérer le drapeau rouge, une arme hautement utile pour contrôler la course. Malheureusement, tout ne s’est pas passé comme prévu pour le binôme qui, comme Inès Reg et sa sœur ainsi que Rachel Legrain-Trapani et son compagnon, ont dû passer à travers deux rangées de pachydermes affamés avec des paniers de fruits en mains.

Le but de l’épreuve consistait à traverser une passerelle bancale tout en évitant de voir le contenu de son panier dévoré par les éléphants. Mais en plein milieu du jeu, Karine reçoit un violent coup de trompe, la projetant au sol. La commerciale reste allongée par terre pendant plusieurs secondes, semant le trouble auprès des autres candidats. « J’attends quelques secondes, je vois qu’elle ne se relève pas. Je cours vers elle et elle était en état de choc, à trembler de tout son corps », témoigne Valérie Trierweiler.

#PekinExpress bam Karine le coup de trompe ,à terre ça fait mal bref l'éléphant sent la méchanceté des gens ,et plus de peur que de mal @Pekinexpress pic.twitter.com/RHHwJZyDCi — Linalan96.2.0 (@0Linalan96) July 27, 2022



Une attelle au poignet

Sonnée, la meilleure amie de l’ancienne Première dame parvient à s’éloigner des éléphants pour s’allonger quelques mètres plus loin. Une équipe médicale intervient alors pendant que Stéphane Rotenberg proclame l’arrêt de l’épreuve.

Quelques minutes plus tard, alors que les équipes ont quitté le lieu du jeu, le présentateur réunit les candidats et demande des nouvelles à Karine. « Ça pourrait aller mieux, je ne pensais pas voir un éléphant de si près, je crois qu’on a sympathisé », sourit-elle. A son bras, la joueuse porte une attelle. « Je pense que ça va aller mais c’est un peu sensible, je ne peux pas me servir du tout de mon bras gauche », déplore-t-elle. Finalement, Valérie Trierweiler et son amie sont parvenues à terminer la course malgré ce handicap.