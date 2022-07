Célia Gaissac s’éloigne de l’institut Auguste Armand pour de bon. La semaine dernière, le personnage incarné par Rebecca Benhamour dans Ici tout commence faisait ses adieux à ses camarades et à son chéri Théo pour aller s’installer à Paris et se lancer dans une carrière de cheffe à domicile. Une nouvelle ère pour celle qui est apparue dans le tout premier épisode de la série de TF1 et un vrai nouveau départ pour son interprète qui a confirmé qu’un retour n’était pas programmé.

« Pour l’instant, ce n’est pas prévu, il y a d’autres projets qui sont en cours. Mais peut-être que dans un an, trois ans, dix ans, cent ans, je reviendrai », a indiqué Rebecca Benhamour dans une story publiée sur le compte Instagram du feuilleton. Avant elle, d’autres comédiens ont quitté la série pour finalement y faire un retour, à l’image de Sarah-Cheyenne, alias Elodie, revenue dans l’enceinte de l’institut le temps d’une intrigue. Il ne faut donc jamais dire jamais !

Bientôt de retour sur TF1

Dans la suite de son message, l’actrice a remercié les fidèles téléspectateurs du programme. « Sans vous, je n’aurais sûrement pas été aussi présente dans la série. C’est grâce à vous. J’espère vous retrouver sur d’autres projets, a-t-elle confié. Ça va me manquer de moins vous parler. Mais il y a plein de personnages géniaux qui vont arriver. Et il y a aussi les personnages que vous connaissez depuis toujours et qui sont incroyables. »

Et si on ne la retrouve pas dans Ici tout commence, les fans de Rebecca Benhamour pourront la suivre dans Les randonneuses, une série réalisée par Frédéric Berthe dont le tournage a démarré en mai dernier. La diffusion est prévue prochainement sur TF1.