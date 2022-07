Pas sûr que Yaël se rende prochainement à Fontainebleau. C’est en partie à cause de cette ville que le champion des 12 Coups de midi a été éliminé ce mercredi 27 juillet. Après deux mauvaises réponses dans la deuxième manche du jeu animé par Jean-Luc Reichmann, le maître de midi a choisi d’affronter Mehdi, l’un des deux candidats face à lui. Le challenger devait alors répondre à la question suivante : quel château adoré par François Ier a aussi été la résidence principale de Napoléon Ier et le lieu de baptême de Napoléon III ?

Après 25 participations et la découverte de Bérénice Béjo derrière les cases de l’étoile mystérieuse la veille, Yaël a été détrôné puisque « Fontainebleau », la réponse donnée par Mehdi, était la bonne. Le champion en a profité pour remercier les équipes du programme, ses enfants, et a également eu quelques mots pour Jean-Luc Reichmann. « Si vous n’aviez pas été aussi agréable et rigolo, je pense que j’aurais craqué avant. Quand je commence à mal me sentir, je pars, je ne suis pas du genre à me forcer. Là, je me suis tout de suite senti bien parmi vous. J’ai passé presque un mois incroyable », a-t-il témoigné.

Lors du départ du maître de midi, l’animateur a justement souligné « le bonheur et le plaisir » qu’il a eu à jouer avec Yaël sur son plateau. « Vous êtes un être extra, ordinaire, en deux mots. Cette émission vous a permis de vous mettre en avant en toute humilité », a confié Jean-Luc Reichmann. Mehdi, le joueur qui a fait vaciller le brancardier, est à son tour devenu maître de midi, et compte désormais 1.500 euros dans sa cagnotte.