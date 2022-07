Ce lundi soir, Hélène Ségara était l’un des visages de Qui peut nous battre ?, une nouvelle émission dans laquelle six personnalités de M6 affrontaient 100 personnes présentes dans le public à travers un quiz de culture générale. Mode, cuisine, sport étaient parmi les thèmes abordés, ainsi que la chanson, d’où la présence de l’interprète du titre Il y a trop de gens qui t’aiment.

Malheureusement, son passage télévisé a causé une vague de commentaires haineux à son encontre, pointant du doigt une prise de poids importante. Défendue par d’autres internautes, Hélène Ségara a fini par prendre la parole sur son compte Instagram. « Comme je m’y attendais, les commentaires à mon égard sur les réseaux sociaux sont gratuits et méchants », a écrit la chanteuse.

« Un an de lourds traitements »

Dans la suite de son message, Hélène Ségara s’est sentie obligée de se justifier. « C’est vrai, un an de lourds traitements m’ont changée et donné beaucoup de complexes. Je n’y peux rien, hélas, à part me battre pour garder le sourire. Merci à ceux qui savent et qui viennent me défendre », a-t-elle témoigné.

Cela fait plusieurs années que la star de la comédie musicale Notre-Dame de Paris se bat contre à une maladie de dégénérescence maculaire, une dégradation d’une partie de la rétine. En raison d’un « traitement long et fatigant », l’artiste avait déjà annulé plusieurs représentations de sa tournée en début d’année.