Ne vous cachez pas derrière votre clavier d’ordinateur ou votre smartphone… Assumez ! Il vous arrive d’avoir hâte de rentrer du bureau (ou de la plage) durant l’été pour passer une bonne soirée télé devant une série ou un film que vous avez vu et revu. Cela fait partie des petits plaisirs de la période estivale : même si le petit écran propose des programmes inédits, l’esprit est aussi aux rediffusions.

Lors des deux mercredis à venir, TMC va proposer Les visiteurs : la révolution puis Les visiteurs en Amérique. A partir de vendredi, M6 mise sur Louis de Funès pendant trois semaines consécutives avec Le Gendarme de Saint-Tropez, qu’il soit à New York, en balade ou avec des extraterrestres. Sur TF1, place aux rediffusions d’anciens numéros de Camping Paradis tous les lundis. Et chaque jour de la semaine, deux épisodes de Joséphine Ange Gardien trustent les grilles de 14h à 17h30.

Et vous, quel est le programme que vous pouvez revoir tous les étés ? Avez-vous un rituel qui l’accompagne ? Préférez-vous les rediffusions de la saga Sissi à chaque Noël ? Au contraire, êtes-vous en guerre contre ces films et ces séries que l’on a déjà vus maintes et maintes fois ? Le retour de programmes déjà diffusés quelques mois auparavant (la série Tropiques Criminels sur France 2 ou la série réalité Les reines de la route sur 6ter, par exemple) vous permet-il de rattraper ce que vous avez loupé par le passé ? Dites-nous tout grâce au formulaire ci-dessous !