La recordwoman de Danse avec les stars ne prétendra plus à la course au trophée. La semaine dernière, TF1 a dévoilé quels seront les membres du jury qui noteront les prestations des candidats de la douzième saison de l’émission présentée par Camille Combal, prévue pour la rentrée à venir. Si Chris Marques et François Alu continueront à trôner derrière la table, ce ne sera plus le cas de Jean-Paul Gaultier et Denitsa Ikonomova. Celle qui a remporté le concours à quatre reprises s’est confiée ce week-end sur son départ à travers son compte Instagram.

« C’est avec le cœur serré que je vous confirme que je ne ferai malheureusement pas partie de la saison 12 de Danse avec les stars », a écrit celle qui a gagné le programme au bras de Rayane Bensetti, Loïc Nottet, Laurent Maistret et Clément Rémiens. La danseuse confie que ses huit années d’expérience sur le parquet lui ont apporté « beaucoup de confiance en moi et la force nécessaire pour relever les challenges que la vie m’a lancés, dont celui de devenir jurée ». A ce propos, Denitsa Ikonomova laisse planer le mystère quant à l’origine de cette décision : « J’aurais adoré revivre cette expérience mais le destin en a décidé autrement… »

Christian Millette annonce aussi son départ

Mais Denitsa Ikonomova ne sera pas la seule à ne plus apparaître au casting de Danse avec les stars. Ce dimanche, Christian Millette, un autre artiste emblématique du show, a annoncé son départ. « Cette émission m’a aidé à prendre confiance en moi avec les années. Aujourd’hui, la vie me pousse à entreprendre de nouveaux projets et à m’accomplir dans d’autres domaines. Je suis prêt », écrit celui qui est apparu dans l’émission lors de neuf saisons consécutives.

« Je continuerai toujours à me dépasser et même si ça m’aurait fait plaisir de participer à la prochaine saison, je suis reconnaissant pour toutes ces années passées sur Danse avec les stars qui ont changé ma vie », indique Christian Millette qui continuera à enchaîner les fox-trot et les paso-doble grâce à la troupe D’pendanse, dont fait aussi partie Denitsa Ikonomova.