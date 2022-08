Quand, ce 2 novembre 2021, Julien Doré s’installe pour la première fois dans le fauteuil de coach de The Voice Kids, il a l’air à l’aise. C’est même lui qui a l’honneur de déclarer cette nouvelle saison « ouverte ». Mais, intérieurement, il n’en mène pas large. Cela fait des semaines qu’il essaie de se projeter dans cette nouvelle fonction. Il doute. Il est inquiet.

« J’avais peur de ne pas être moi-même dans un rôle de gars de fin de trentaine qui écoute des enfants chanter, chose qui, d’office, me bouleverse dans la vie, se remémore-t-il huit mois plus tard, début juillet, lors de la conférence de presse à TF1. Il fallait que je sois à la hauteur. Je redoutais d’avoir une carapace, que le fait de me sentir filmé, maquillé, éclairé et stressé mette un voile sur mes émotions. Je craignais de ne pas arriver à transmettre ce que je ressens. » « Je connais le sérieux de Julien. Il est quelqu’un qui, dans sa tête, a cinquante équations mathématiques : son, lumière, écriture… », glisse Nikos Aliagas. Le présentateur ne se doutait pour autant pas que l’artiste se faisait autant de nœuds au cerveau lors du premier jour de tournage : « Je lui ai dit : "Ça va être bien, c’est une petite famille, installe-toi." »

« A chaque fois, les coachs se font gauler par la spontanéité des enfants »

Voici donc Julien Doré assis dans son fauteuil, dos tourné à la scène. Avec les éclairages, il distingue à peine les visages à demi masqués du public qui lui fait face au studio du Lendit (Seine-Saint-Denis). Le premier talent arrive, se place derrière le micro et, tandis que les premières notes s’élèvent, les questionnements du nouveau coach se dissipent. « Cela s’est évaporé tout de suite. Dès que les voix sont là, que les chansons résonnent. Etre de dos nous permet de plonger sereinement dans quelque chose de très simple qui consiste à ressentir et à écouter », explique-t-il avec le recul.

Ce genre d’épiphanie n’a rien d’original à en croire Pascal Guix, le producteur artistique de The Voice Kids : « Quand je rencontre chaque nouveau coach, ils se projettent et me disent : "Je serai comme-ci, comme ça…" Mais en vrai, à chaque fois, ils se font gauler par la spontanéité des enfants et leurs prestations. »

Depuis les gradins où l’on observe son baptême du feu, Julien Doré paraît avoir immédiatement trouvé ces marques. « Quelle énergie ! s’enthousiasme-t-il, en réaction à une reprise de Carmen de Stromae. Dans la vie, il y a des arguments qu’on prononce avec la bouche et, parfois, des évidences où il faut se taire. L’évidence, là, c’est que tu rejoignes mon équipe. » Banco, le jeune talent lui répond du tac au tac : « L’évidence sera d’aller avec toi, Julien. »

« Tu as cette frange qui est le reflet de mon manque de courage »

Le chanteur de Coco Câline varie le ton de ses argumentaires. Il y a la bienveillance premier degré, comme devant ce duo éconduit : « Dès que vous avez commencé à chanter, le public a commencé à danser et ça, c’est plus important que mon petit avis. » Il y a les délires philosophico-absurdes : « Tu as cette frange qui est le reflet de mon manque de courage. » Il y a aussi le registre émotionnel : « J’ai mis un moment à me retourner pour ne pas être impudique. J’ai été bouleversé. Une si belle tristesse. Ce serait un honneur pour moi de t’accompagner. » « Julien s’est révélé être un coach inventif et particulièrement redoutable », résume Fabrice Bailly, le directeur adjoint des programmes de TF1.

On pensait que Louane, l’autre nouvelle coach du télécrochet qui siège directement au côté de Julien Doré, serait d’emblée dans son élément car c’est la version adulte de cette émission qui l’a révélée en 2013. On a eu tort. En prenant place avant le coup d’envoi du tournage, elle s’adresse au public : « Vous allez bien ? Moi je suis en panique ! »

« On était terrorisé par Louane »

Lors de ce premier jour d’enregistrement, elle semble survoltée. Sans doute cherche-t-elle à s’imposer parmi ses collègues masculins – Patrick Fiori et Kendji Girac complètent le panel. Ses acolytes ne la ménagent pas, n’hésitant pas à utiliser le bouton « block » à ses dépens en empêchant ainsi des talents de rejoindre son équipe. Cela met la jeune femme hors d’elle.

« Comme dirait Aya Nakamura, quand je suis vexée, je suis méchante. Dans mes yeux, je suis mauvaise, relate-t-elle lors de la conférence de presse du début d’été. Je me suis vengée en bloquant à mon tour. Ou en convainquant. Il y a un candidat que j’ai littéralement empêché d’aller dans l’équipe de Julien. »

« On était terrorisé par Louane, assure Julien Doré avec un sens certain de l’exagération. Elle avait une faculté à piquer au bon endroit avec certains talents. » « Avec sa spontanéité, son authenticité et son expérience très voisine des talents de The Voice Kids, Louane apporte un vent de fraîcheur », estime pour sa part Frédéric Bailly.

« Ils sont plus que la petite lucarne »

Il ne faut pas croire que l’habituée du télécrochet est blasée. « Je suis encore dans l’émerveillement. A chaque fois que je suis sur le plateau, c’est une découverte. Les enfants sont incroyables », avance la principale intéressée, qui confie avoir été régulièrement submergée par l’émotion… Un exemple, auquel nous avons assisté : une ado reprend Voilà de Barbara Pravi et Louane se reconnaît en elle. « J’ai vécu la même chose. Quand je suis arrivée sur cette scène, j’avais un an de plus que toi. A la fin, j’étais dans le même état, je tremblais, lui dit-elle, des trémolos dansant sur ses cordes vocales. Aux premières notes de ta voix, j’ai senti que tu étais dans le même état que moi [à l’époque]. »

« Avec The Voice Kids, Louane revient chez elle comme elle est arrivée le premier jour, avec les mêmes interrogations », note Nikos Aliagas. L’animateur, aux commandes de l’émission depuis la première saison, est peut-être celui qui parle le mieux de ces deux nouveaux coachs : « Ils connaissent la petite lucarne, ils y sont nés en tant que chanteurs, mais ils sont plus que la petite lucarne et c’est pour ça qu’ils ont chacun fait leur chemin. » Une manière de dire qu’ils sont des modèles à suivre pour les talents de demain.