Vous faites de la quête du « summer body » votre objectif de l’été ? Difficile de ne pas trébucher en zappant sur M6 ce jeudi soir. La chaîne diffusait la finale du Meilleur Pâtissier : Les Professionnels, opposant Virgilia et Julien à Jérémy et Baptiste. C’est le binôme exclusivement masculin qui a remporté les suffrages des dégustants et du jury devant 1,29 million de téléspectateurs, soit 9 % de part de marché selon des chiffres Médiamétrie relayés par Puremédias.

En plus d’un joli trophée, les deux chefs pâtissiers formateurs à l’école Valrhona ont gagné l’opportunité de confectionner un gâteau en collaboration avec Pierre Hermé, l’un des juges de cette saison. « Nous nous sommes immédiatement accordés sur le choix du gâteau. Travaillant chez Valrhona, nous voulions un autre challenge que le chocolat, notre choix s’est porté sur une association de fruits », explique le duo dans un communiqué de presse.

Trois gâteaux différents à goûter

Résultat ? Les deux gagnants ont réinterprété un dessert emblématique de la Maison Pierre Hermé, à savoir le Miraflorès. A l’intérieur, un sablé pressé croustillant, une marmelade de mangue accompagnée de gros morceaux de fruits, ainsi qu’une marmelade de fraises, le tout enrobé par une ganache montée à la baie rose.

Cette création est disponible sous trois formats : d’abord un entremets pour six à huit personnes au prix de 79 euros et un gâteau individuel à 10 euros, disponible dans toutes les boutiques Pierre Hermé - à Paris, Strasbourg, Nice... - à partir de ce vendredi 22 juillet et jusqu’au 23 août. Enfin, une version « nomade » pour six personnes à 60 euros est à goûter uniquement par livraison.