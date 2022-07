Il passe du parquet à la table des jurés. Bilal Hassani sera de retour dans la douzième saison de Danse avec les stars, non pas pour tenter à nouveau de décrocher le trophée en tant que candidat mais pour noter les prestations des célébrités qui enchaîneront rumba, quickstep et fox-trot lors de la prochaine édition prévue pour la rentrée sur TF1, a annoncé la chaîne via un communiqué ce vendredi.

Le chanteur, qui vient de sortir un nouveau single avant l’arrivée de son troisième album à l’automne, succède donc à M. Pokora et Shy’m dans la liste des personnalités passées du statut de candidats à celui de juges.

Chris Marques rempile, pas Karine Ferri

Bilal Hassani ne sera pas le seul petit nouveau à apparaître derrière la table du jury. À ses côtés interviendra Marie-Agnès Gillot, finaliste du 15e Concours international de danse de Varna en 1992. Elle est promue « Sujet » en 1994, « Première danseuse » en 1999 et est nommée « Étoile » le 18 mars 2004, une première sur un ballet contemporain. Elle fait ses adieux officiels à l’Opéra national de Paris en mars 2018 avant d’apparaître au théâtre, au cinéma ou sur la scène des Enfoirés. La danseuse devrait être à l’aise dans son rôle puisqu’elle a déjà fait partie du jury de La meilleure danse sur W9.

Jean-Paul Gaultier et Denitsa Ikonomova ne rempileront donc pas pour une deuxième saison. Chris Marques, le juge historique du programme, et François Alu, danseur Etoile de l’Opéra national de Paris, seront quant à eux de retour. La douzième saison du concours sera toujours animée par Camille Combal mais Karine Ferri, elle, ne présentera plus l’after diffusé en deuxième partie de soirée.