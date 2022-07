Ils ont préféré abandonner plutôt que d’envoyer un autre binôme en duel final. Mercredi soir, au terme d’une nouvelle étape dans « Pékin Express, duos de choc », Just Riadh et son meilleur ami Abdallah Charki ont pris une lourde décision pour leur aventure. Face à Inès Reg et sa sœur Anaïs, et Rachel Legrain-Trapani et son compagnon Valentin Léonard, le binôme a choisi de ne pas choisir.

« Riadh et moi, on va partir. C’est trop compliqué de choisir entre vous deux », a finalement annoncé Abdallah Charki, renonçant ainsi à participer au duel final. Incapables d’affronter l’un des deux duos, les amis ont préféré se sacrifier et abandonner la compétition.

Dans une interview accordée à Télé-Loisirs, le coéquipier de Just Riadh a expliqué cette décision. « On ne se voyait pas abandonner au départ ! Nous étions même prêts à refaire un duel final, dit-il. Mais quand on a compris que ce serait soit face à Inès et Anaïs, soit face à Rachel et Valentin, on n’avait plus envie. Le départ de Théo [Curin] m’avait déjà détruit, donc c’était terminé. Impossible pour nous de sélectionner l’une des deux équipes alors que tout le monde s’était battu. Je n’aurais pas pu me regarder dans un miroir. En vrai, on aurait préféré choisir Valérie [Trierweiler] et Karine, mais elles sont arrivées en première position et étaient intouchables. »