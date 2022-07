Quand arrive la dernière étape du Tour de France, c’est qu’il est grand temps de prendre le large et qu’on ne peut plus compter sur le petit écran pour combler nos soirées d’été. C’est un fait incontestable : la ligne d’arrivée sur les Champs-Elysées sonne le début du ventre mou des programmes télé de l’année. Et là bon courage pour les trois-quatre semaines qui viennent… A vous les rediffs de Quatre mariages pour une lune de miel, les enquêtes sur le business de la chipolata ou le faux saucisson corse…

Mais tout n’est pas perdu. Entre deux épisodes de La Fête à la maison et un vieux reportage sur les huissiers de justice, quelques programmes devraient égayer un peu ce mois d’août. TF1 et M6 réservent notamment des nouveautés à l’heure du retour de la plage, et France Télévisions une finale à ne surtout pas manquer.

Camping vs familles nombreuses

Gros programme pour la semaine du 8 août à la télé. Le lundi à 16h05, M6 lance une toute nouvelle émission quotidienne pour les petits et les grands : Ma famille très nombreuse. Le pitch ? « Elles ont entre 6 et 10 enfants et doivent gérer un quotidien hors du commun. Suivez 6 familles au jour le jour, en totale immersion, dans les petits comme les grands moments de la vie », détaille un communiqué de presse. Ça vous rappelle quelque chose ? On ne voit vraiment pas quoi… Si vous aimez entendre crier des enfants (beaucoup d’enfants même), ça ne devrait pas vous déplaire.

Et pourquoi ne pas enchaîner avec Camping family : notre vie au camping sur TF1 ? A 17h30, la chaîne propose elle aussi sa nouveauté estivale, une quotidienne sur les campings, comme son nom l’indique. On vous propose de suivre le quotidien de cinq familles qui dirigent un camping, aux profils divers et variés : « dans un camping qui fête ses 40 ans d’existence, dans un autre établissement où tous les membres de la famille prennent part à des shows XXL ou encore avec une famille qui se lance dans leur première saison, vous suivrez tous ces professionnels dans un moment décisif de leur saison ». Le nec plus ultra étant de regarder Camping family tout en étant soi-même avec sa petite famille au camping, évidemment.

Drag-queen superstar

Après sept semaines de compétition, France 2 diffusera la grande finale de Drag Race France à minuit dans la nuit du 13 au 14 août. Et pour ceux qui ne veillent pas si tard, ou pour les impatients, ce huitième et dernier épisode sera disponible deux jours avant, le jeudi 11, sur France.tv. Oui, une diffusion comme ça en plein mois d’août, pile poil pendant les vacances, ce n’est pas terrible terrible. Et encore moins si ça tombe en pleine retraite silencieuse dans une zone blanche. Mais on fait un petit effort, on squatte la télé des voisins si notre loc de vacances n’en a pas, on prend un VPN si on est à l’étranger ou on rompt notre retraite si c’est le cas, car de toute façon ce n’est pas en mangeant des légumes crus et en gardant le silence que vous serez plus heureux. Qui sera sacrée la reine des reines de cette première saison ? A ce stade, six drag-queens peuvent encore prétendre au titre : Lolita Banana, La Grande Dame, Soa de Muse, La Big Bertha, Elips et Paloma. Vos pronostics ?

L’amour à la télé

Vous n’en avez rien à fiche de nos conseils télé car tout ce que vous attendez, c’est de retrouver L'amour est dans le pré à la rentrée ? On respecte, mais sachez tout de même que M6 réserve un prime à ses téléspectateurs sentimentaux. Le lundi 8 août à 21h05, la chaîne diffusera 20 ans d’amour à la télévision, un programme qui retracera toutes les émissions de dating diffusées en France ces dernières années. On y retrouvera bien sûr Karine Le Marchand, mais aussi Greg le millionnaire, L’amour est aveugle, les mythiques Les Z’amours ou encore L’île de la tentation. Que de bons souvenirs, en somme. Un conseil toutefois : si vous êtes célib et que la solitude vous pèse, et si en plus de ça vous n’avez pas pu partir en vacances, zappez sur un reportage sur les rois du barbecue, ça vous évitera le cafard du lundi soir.

Le nouveau jeu d’Eric Antoine

Les téléspectateurs l’ont adoré dans Lego Masters, et il revient à la tête d’un nouveau divertissement. Lundi prochain (oui, on ne sera pas encore en août, mais presque), Eric Antoine présentera Qui peut nous battre ?, un nouveau jeu télé diffusé en prime sur M6. Le principe ? Six experts de la chaîne vont s’allier et mutualiser leurs savoirs pour affronter 100 candidats qui vont les défier dans une série de questions. Qui sont ces pointures ? Les stars de M6 : Philippe Etchebest, Hélène Ségara, Mac Lesggy, Marie Portolano, Cristina Cordula et Eric Antoine – qui a deux casquettes donc –. Il faut aimer les quiz certes (mais qui ne les aime pas ?), mais dans l’idée, le concept de ce nouveau jeu est plutôt alléchant. Et c’est aussi l’occasion de découvrir Philippe Etchebest autrement qu’en râlant derrière des fourneaux ou Cristina Cordula effarée face à une silhouette en H qui se prend pour une silhouette en V.