Ce sera l’occasion de rendre la pareille à « ceux qui n’ont rien mais qui nous donnent tout ». Ce mercredi soir, dès 21h10, lors de la diffusion du troisième épisode de Pékin express, duos de choc, M6 lancera un appel à la solidarité auprès du public, en faveur de la population du Sri Lanka. Le tournage du jeu d’aventure s’est déroulé en début d’année dans ce pays en pleine crise économique et politique, où la précarité est grandissante.

Le Groupe M6, qui a réfléchi à un dispositif avec l’ONG Acted afin de récolter des dons des téléspectateurs et téléspectatrices, annonce dans un communiqué qu’il versera lui-même 50.000 euros.

Pénurie d'aliments et de médicaments

En avril, le Sri Lanka a fait défaut sur sa dette étrangère de 51 milliards de dollars. L’île aux 22 millions d’habitants n’a plus assez de devises pour financer ses importations essentielles et subit une pénurie d’aliments, de médicaments et de carburants.

La semaine dernière, le président Gotabaya Rajapaksa a démissionné après avoir fui son pays en faillite. Son successeur, Ranil Wickremesinghe, a été élu mercredi par le Parlement pour lui succéder.