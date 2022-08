Cela fait dix ans que les applications de rencontre prennent de la place dans nos smartphones. Dix ans que les codes de la séduction ont changé, passant d’une (pas toujours) subtile approche dans un bar à un « âge, sexe, ville ? » écrit à la hâte sur un clavier virtuel. Pourtant, il y a bien un endroit où l’on apprend à se connaître de la même façon depuis dix-sept ans : sur M6, dans L'amour est dans le pré, dont la nouvelle saison débute ce lundi soir.

Malgré le temps qui passe, le parcours est le même pour les agriculteurs et agricultrices qui se présentent d’abord face à Karine Le Marchand dans l’étape du portrait. Cette première phase est diffusée plusieurs mois avant le début de la saison afin que les prétendants aient le temps d’écrire un beau courrier au potentiel amour de leur vie. L’ouverture des lettres, raccourcie au montage depuis deux ans, sera à découvrir en même temps que les speed-datings ce lundi. Et comme d’habitude, les célibataires devront choisir deux prétendants ou prétendantes pour les accompagner à la ferme.

Les courriers, une confrontation à la réalité de l’émission

Lors de la conférence de presse de cette nouvelle saison, 20 Minutes a demandé à quatre personnalités de l’émission quelle était, selon elles, l’étape la plus importante de ce long chemin. Sans hésitation, c’est l’ouverture des courriers qui fait l’unanimité. « Tu passes de ta vie banale à plein de garçons qui essayent de te séduire dans un courrier, relate la jeune Noémie. On n’a pas ça tous les jours, c’est surprenant ! Et c’est l’étape sur laquelle il ne faut pas se planter, il faut lire les courriers et ne pas en laisser un de côté ».

Jean, tout comme Alexandre, tiennent « la même analyse ». L’éleveur laitier, âgé de 36 ans, avoue tout de même s’être « posé quelques questions après le speed-dating jusqu’à la venue des prétendantes à la ferme ». Malgré l’appréhension, tout semble s’être bien passé pour l’agriculteur qui laisse planer le suspens quant à l’issue de ses pérégrinations amoureuses. Agathe, de son côté, estime que l’ouverture des lettres est également l’étape qui l’a le plus marquée. « On vous complimente, elles sont remplies de belles choses. Quand vous n’avez pas l’habitude d’entendre ça, ça vous touche beaucoup », s’émeut-elle.

« La cohabitation peut aussi révéler une sorte d’hystérie »

Même si elle juge que chaque étape est importante, Karine Le Marchand a une petite préférence pour le tournage des portraits et la découverte des visages qui trusteront les écrans de M6 pendant plus de trois mois. « Il faut que le portrait soit vraiment fidèle à ce qu’ils sont, prévient l’animatrice. Si le portrait est foiré, s’ils n’arrivent pas à exprimer qui ils sont vraiment dans leur finesse, les gens vont écrire à quelqu’un qu’ils ne connaissent pas et se tromper. Du coup, il y aura une déception à la vie à la ferme ».

La situation inverse n’est pas toujours facilement évitable : des prétendants peuvent se présenter comme beaux, forts et intelligents, soit toutes les qualités recherchées par un agriculteur ou une agricultrice, et révéler un tout autre visage lorsqu’ils poseront leur valise à la ferme. « Pour séduire la personne, de façon inconsciente ou pas, ils décrivent une personne qui correspond en tout point à ce que veut l’autre. Sauf que le vernis craque très vite, ça crée une déception et une rupture », regrette Karine Le Marchand.

« La cohabitation peut aussi révéler une sorte d’hystérie. Une personne peut ne pas être elle-même parce qu’il y a une concurrence, que ça va réveiller des choses intimes douloureuses donc la personne va complètement s’éteindre ou péter un câble », poursuit celle qui incarne L’amour est dans le pré depuis 2010. En bref, chaque étape est fondamentale, y compris la toute dernière, lorsque les agriculteurs découvrent l’univers de leur prétendant ou prétendante. « On voit sa réalité, ses parents, ses amis et on peut se rendre compte qu’on n’a rien à voir avec cette personne », conclut Karine Le Marchand. Alors oui, tout ça est bien plus fastidieux qu’un swipe vers la droite mais rien ne vous empêche de reproduire toutes ces étapes lors de votre prochain match.