Elle a tenté de savoir qui se cachait derrière les « peluches » de Mask Singer. C’est le nom qu’utilise Chantal Ladesou, l’une des nouvelles enquêtrices de l’émission, pour désigner les costumes qui défilent sur la scène du programme qui lance sa quatrième saison ce mardi 23 août (oui oui, un mardi) sur TF1. La comédienne n’est pas la seule nouvelle personnalité à s’asseoir à la table du jury cette année. A ses côtés trônent Vitaa, Jeff Panacloc et Kev Adams, le seul survivant du casting original.

« Dès le premier quart d’heure, c’était un pari gagné »

Ces trois nouveaux visages sont le principal bouleversement que connaît le show. On pourrait même augmenter le nombre des jurés à quatre et demi, puisque la marionnette Jean-Marc sera bien évidemment de la partie. « Le premier jour, j’étais stressé de ne pas savoir avec qui j’allais travailler, confie son propriétaire Jeff Panacloc. Je me suis dit que j’aurais bien tourné un pilote pour être sûr que ça fonctionne. Mais en fait, au bout de trois minutes, on le savait ». Avec leur emploi du temps surchargé, impossible de tester l’alchimie du quatuor avant le tournage du premier épisode. « Dès le premier quart d’heure, on s’est dit que c’était un pari gagné, ajoute le producteur Anthony Meunier. On rigole tout autant qu’avant, on enquête encore plus ».

Parmi les petits nouveaux, Jeff Panacloc semble se distinguer par ses capacités à reconnaître les personnalités très rapidement. « On n’avait pas prévu qu’il allait être aussi fort », dit même le producteur. Un atout dont Chantal Ladesou ne dispose vraisemblablement pas. « J’avais un problème quand on m’a proposé l’émission parce que je ne reconnais déjà personne sans masque », lance-t-elle en riant. Même si elle arrive quand même à trouver certains noms, l’actrice avoue « tricher un petit peu sur [ses] camarades », notamment sur Kev Adams qui s’est octroyé le rôle de « grand frère » de la saison.

Vitaa, elle, a été choisie pour son oreille de chanteuse. « J’essaye d’aider mes collègues en leur disant si c’est un chanteur professionnel ou pas », appuie-t-elle. Mais les stars de la chanson ne devraient pas être en nombre sur la scène de Mask Singer. « L’enquête irait beaucoup trop vite avec des chanteurs, leur voix est plus connue », justifie l’animateur Camille Combal.

Un mélange d’anciennes et de nouvelles mécaniques

Comme chaque année, le public (et en particulier les enfants) pourra découvrir de nouveaux costumes. Au programme : un bébé de 2m50, un dalmatien drag-queen, un pain d’épices, un pharaon ou encore un singe, celui-là même qui s’était blessé au début de la troisième saison et qui n’avait pas pu prendre part à la compétition. Les équipes ont également travaillé sur des costumes évolutifs qu’arborera par exemple la mariée avec une robe différente chaque semaine.

Parmi les mécaniques qui ont bien fonctionné lors de la saison précédente, la nouvelle édition fera encore venir deux stars internationales sur le plateau mais aussi deux enquêteurs invités qui viendront déguisés puis, une fois découverts, rejoindront la table des enquêteurs pour les aider dans leurs investigations. Le corbeau, lui, ne fera plus partie du casting mais sera remplacé par un espion, incarné par une célébrité dont il faudra aussi deviner l’identité.

Pour finir, un dernier personnage rejoindra la compétition officielle en cours de route. « Il a dû se battre, il s’est retrouvé en ballottage plusieurs fois dans l’épisode pour gagner sa place ou être démasqué instantanément » en cas de défaite, souligne Anthony Meunier. En tout, dix-huit célébrités sont à retrouver au fil du concours, soit un record depuis la création de l’émission. Aucun nom n’a fuité mais le producteur assure qu’un palier a été franchi grâce à « un casting riche, et pas seulement sur un ou deux noms ». Pour le savoir, il faudra patienter jusqu’à la finale.