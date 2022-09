Un défi logistique à tous les niveaux. Ce lundi, W9 innove avec l’arrivée des Cinquante sur son antenne. Pour la première fois, la chaîne se lance dans la téléréalité de grande ampleur avec cinq dizaines de concurrents s’affrontant au fil des jours pour décrocher la victoire. Ici, pas de secret à garder, pas de tentateur à qui il ne faut pas succomber, pas de job à accomplir mais une série d’épreuves plus ou moins faciles à remporter, sans oublier un soupçon de stratégie.

Le public, seul vainqueur de ce jeu

Dans un château situé à une heure de Paris, les cinquante candidats vont devoir cohabiter. Ils y ont été invités par le propriétaire, un lion, qui met en jeu une cagnotte de 50.000 euros. Mais la première particularité de cette émission, c’est que les joueurs ne s’affrontent pas pour remporter la mise mais pour la faire gagner à l’un des téléspectateurs.

Dès le lancement du programme, le public sera invité à télécharger une application gratuite grâce à laquelle il pourra entrer dans le « club de soutien » de l’une des cinquante personnalités. Si elle est éliminée ou qu’elle déçoit les fans, ces derniers pourront changer d’équipe. Le plus important, c’est de suivre la bonne personne au début de la semaine finale, au moment où les inscriptions seront closes. Grâce à un tirage au sort effectué devant un huissier de justice, l’un des soutiens de la personnalité victorieuse remportera l’intégralité de la cagnotte.

Une arène impitoyable

Dans une arène de 650 m2 placée à l’extérieur du château, les joueurs seront quotidiennement soumis à des épreuves de précision, de logique ou d’endurance éliminatoires. « On a beaucoup réfléchi au principe d’équité entre les joueurs, il faut absolument que les téléspectateurs puissent soutenir avec autant de chances le candidat qu’ils aiment. Les jeux seront toujours d’une simplicité déconcertante… Enfin en principe », s’amuse la productrice Florence Fayard.

A la fin des épreuves de l’arène, les perdants seront soumis aux votes des joueurs victorieux qui auront la possibilité d’en sauver un ou plusieurs selon les jours. A la suite de ce vote, ceux qui ont le moins de soutien de leurs petits camarades sont définitivement éliminés. Leurs followers, quant à eux, doivent changer de club sur l’application.

Des jeux qui rappelleront des souvenirs d’enfance

Toutefois, l’arène n’est pas le seul lieu dans lequel les candidats devront se soumettre à des épreuves. Pour faire grossir la cagnotte, les joueurs auront deux types de challenges. Le premier, le « Cap ou pas cap », sera un défi qui ne fait pas appel à la force. Il prendra place dans le bureau du lion et les joueurs affronteront un renard (pas le vrai animal, une personne déguisée avec un masque) à travers « des jeux extrêmement simples qui vous rappelleront des choses que vous aurez pu voir dans des challenges sur Internet, en camping ou en colonie de vacances », indique la productrice.

Enfin, « Les folies du lion » serviront à augmenter le prix de la cagnotte (ou à le faire baisser en cas de défaite) grâce à des jeux collectifs. « Il y aura une épreuve tous les jours donc on impose un rythme de pression, glisse Florence Fayard. C’est une volonté d’avoir une tension permanente ».

« On avait envie de casser les codes existants »

Avec une arène en guise de lieu central et un lion en tant que maître du jeu, Les Cinquante se veut inspirée de la pop culture et notamment des jeux vidéo « parce que le battle royale fait loi en matière », précise la productrice. Mais si les challenges prendront une part importante dans le jeu, il ne faut pas oublier que l’essence même de la téléréalité consiste à filmer les candidats dans leur milieu de vie. « On peut échouer à tous les jeux mais si on est malin, on peut être encore là à la fin grâce à des alliances », remarque Florence Fayard.

« On avait envie de casser les codes existants sur lesquels on tourne un peu en rond sur la série-réalité classique, poursuit-elle. Les joueurs doivent se mettre en danger quotidiennement en réussissant les jeux et en créant des alliances. Ils ne sont pas dans une grande villa à se prélasser autour d’une piscine ». En rassemblant des ex parmi les candidats, nul doute que les altercations rythmeront tout autant le jeu que les épreuves. Et parce qu’on est dans le cadre d’une téléréalité, il y aura quand même une piscine.