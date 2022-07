C’est l’heure des retrouvailles. Ce lundi, W9 lance la nouvelle aventure du Reste du monde intitulée « Romance à Ibiza ». Sur l’île des Baléares, Laura et Nikola s’apprêtent à se dire oui pour la vie et réunissent une large partie de leurs amis sur lesquels ils comptent pour les aider à se préparer. Accompagné notamment de Giuseppa, Adixia, Chani, Nicolo ou encore Marwa, le couple va surtout retrouver Simon Castaldi.

Le futur marié et le jeune homme ne se sont pas vraiment quittés en bons termes. Lors de la dernière saison des Marseillais vs le reste du Monde 6, les deux hommes se sont envoyé des piques jusqu’à un gros clash durant lequel les esprits se sont échauffés. Et depuis, Nikola et Simon ne se sont plus parlé. Jusqu’à leurs retrouvailles qui ont eu lieu dans le cadre de cette émission, dont 20 Minutes vous propose de découvrir dès maintenant un extrait exclusif.

Une saison placée sous le signe de l’amour

Dans « Romance à Ibiza », de nouveaux arrivants vont également débarquer pour essayer de trouver l’amour sous le soleil des Baléares : Virginie (qui va revoir son ex Nicolo), le Belge Jean à la quête de celle qui fera chavirer son cœur, la Parisienne Clarysse au centre de toutes les convoitises, le globe-trotteur Tyler originaire de la République dominicaine​, la mannequin Melyssa et Allan, l’ami d’enfance de Nikola.

D’autres visages bien connus de la famille des Marseillais feront également une apparition pour participer au mariage de Laura et Nikola : Greg Yega, Julien et Manon Tanti, Paga qui va retrouver sa compagne Giuseppa, ainsi que Hilona, la témoin de la mariée.