Vendredi, les téléspectateurs de N’oubliez pas les paroles n’ont pas pu découvrir le numéro inédit de l’émission initialement prévu. À 18h40, Nagui a pris la parole sur France 2 dans un message d’une quarantaine de secondes. Face caméra, l’animateur a expliqué que la chaîne devait normalement proposer « le quatorzième match du parcours de Natasha », la maestro en place.

« Ce match l’opposait à Antoine, nous l’avions enregistré il y a quelques semaines. Malheureusement, il y a quelques jours, Antoine a été victime d’un tragique accident », a poursuivi Nagui. Le 24 juin dernier, le jeune homme âgé de 19 ans a perdu la vie après avoir percuté un poids lourd.

Des membres de la famille d’Antoine se sont opposés à la diffusion

« Sa disparition a endeuillé tous ses amis, évidemment l’équipe de N’oubliez pas les paroles. Et nous sommes de tout cœur avec sa famille, ses proches et ses amis », a ajouté l’animateur avant de préciser que la production a demandé à la famille quelle était leur décision quant à la programmation de cette émission. « Des membres de la famille n’ont pas souhaité que cette émission soit diffusée. Nous respectons évidemment leur douleur et nous respectons leur décision », a confié Nagui.

En remplacement de ce numéro inédit, la chaîne a fait le choix de rediffuser les moments marquants du parcours de la maestro Natasha. Antoine, qui l’avait affrontée sans la faire tomber de son piédestal, avait quant à lui déjà participé à l’émission en mai 2021 et avait concouru face à Geoffrey lors de son premier passage.