La liste est longue, très longue. Jeudi, cinquante candidats de téléréalité ont publié une mystérieuse photo sur leur compte Instagram. La photo d’un lion aux yeux rouges, vêtu d’une veste noire et dorée, accompagnée d’une même légende : « Jouera bien qui jouera le dernier ». Cette vague de photos postées sur les réseaux sociaux sert à faire monter la pression autour des Cinquante, le nouveau programme phare de la saison prochaine de W9.

Mais que vont faire toutes ces personnalités ? Réunies dans un château, propriété d’un lion autoritaire, elles se soumettront à une série de challenges et d’épreuves en tout genre. Chaque jour, ces candidats devront éliminer l’un d’entre eux pour arriver jusqu’en finale. Et à la fin, il n’en restera qu’un !

Une gagnante de « Secret Story » au casting

Parmi ces visages, certains n’ont pas trusté nos écrans depuis un petit bout de temps. C’est le cas d’Amélie Neten, candidate emblématique de la quatrième saison de Secret Story que l’on n’avait pas vue depuis 2018. Nadège Lacroix, gagnante de Secret Story, revient aussi à l’antenne après cinq années d’absence.

D’autres sont apparus plus récemment sur W9, à l’instar de Greg Yega, Maeva Ghennam, Cédric, Ileana, Andy, Charlotte, Cynthia et Ambre des Marseillais au Mexique. Du côté de la famille du Reste du Monde, on retrouve plusieurs noms plus ou moins connus : Milla Jasmine, Julien Bert, Inès Sberro, Tristan Maurisse, les jumelles Océane et Marine El Himer, Mélanie Orlenko, Simon Castaldi, Alan Brncic, Clarysse, Jean, Adixia et Chani Lenglet.

La liste du casting complet des « Cinquante » est longue…

Et voici toutes les autres personnalités qui complètent le casting : Aurélie Dotremont (Les Anges), Mélanight (La Villa des Cœurs Brisés), Noré (Secret Story 11), Kamila (Secret Story 11), Christopher (Les Ch’tis), Vivian Grimigni (Secret Story 7), Adrien Truong (Les Apprentis aventuriers 5), Virginie Conte (Les Apprentis aventuriers 6), Nicolo Ferrari (Les Apprentis aventuriers 6), Marwa (Les Apprentis aventuriers 6).

On continue ? Seront aussi présent dans le jeu : Jessica Errero (Les Marseillais South America), Fanny Salvat (Les Marseillais South Africa), Victoria Méhault (Les Marseillais aux Caraïbes), Julia Morgante (Les Marseillais Australia), Ambre (Les Marseillais), Beverly (Les Princes et Princesses 8), Noah (Les Princes et Princesses 8), Kayla (Les Princes et Princesses 9), Neverly (Les Princes et Princesses 9), Anthony Lyricos (Les Princes de l’amour), Geoffrey (Secret Story 8), Molie (L’Île de la Tentation), Mélissa (La Villa des cœurs brisés 6), Mélanie Dedigama (Secret Story 10), Maxime et sa petite amie Valeria (La bataille des couples 3) ainsi que Liam Di Benedetto (Secret Story 10) et son compagnon Christophe Dicranian. Vous avez retenu tous les noms ? On ramasse les copies dans 30 minutes !