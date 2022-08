Nouveau souffle pour une nouvelle vie. Cette saison, le showroom rose et doré des Reines du shopping n’ouvrira pas ses portes. L’émission incarnée par Cristina Cordula depuis bientôt dix ans délaisse son studio de la banlieue parisienne pour s’inviter dans dix communes de France dès ce lundi 22 août à 17h25 sur M6 : Bordeaux, Marseille, Strasbourg, Lyon, Lille, Aix-en-Provence, Montpellier, Toulouse, Cannes et Nantes. C’est justement dans la cité des ducs que l’on retrouve l’animatrice au Château de la forêt, une trentaine de minutes au nord-est du centre-ville.

Un défilé sous l’œil de ses proches

Au rez-de-chaussée, une grande salle avec lustres et moulures au plafond accueille le défilé des candidates de la semaine. Le catwalk est toujours là, mais le cadre change complètement par rapport aux épisodes des saisons précédentes. « Visuellement, c’est très différent, ça n’a rien à voir avec le showroom auquel on est habitués », assure le réalisateur Gilles Marliac. Lorsqu’elles le pouvaient, les équipes du programme ont profité du plein air pour tourner en bord de mer, mais aussi dans une piscine intérieure, dans un château ou dans la chambre du commerce de Strasbourg. « Les filles sont mises en valeur de manière folle », promet-il.

Les lieux dans lesquels s’affichent les participantes ne sont pas le seul bouleversement majeur qu’elles rencontreront cette année. A chaque fin de journée, elles auront le plaisir (et le stress supplémentaire) de défiler devant leurs proches et ceux de leurs concurrentes. De quoi mettre de l’ambiance lorsque la famille vient encourager l’une d’elles mais aussi de mettre plus facilement la larme à l’œil, au moment où, par exemple, un fils viendra faire un gros câlin à sa maman.

« C’est une nouvelle émission »

Avant de monter sur le podium, Cristina Cordula se prépare dans sa loge à l’étage du château. Pour elle, il est l’heure de faire le bilan de ces dix semaines de tournage. « Si cette émission existe depuis dix ans, c’est parce qu’on est en perpétuel changement, témoigne-t-elle en énumérant les nouveautés telles que l’enveloppe mystère, le face-à-face et les semaines spéciales. Là, c’est un énorme souffle, c’est une nouvelle émission. Venir dans les villes change tout. »

Concrètement, Cristina Cordula a davantage de missions à remplir qu’à l’accoutumée. L’animatrice garde la séquence du face-à-face pour donner tout un tas de conseils aux femmes, mais elle va aussi faire un tour des villes pour rencontrer son public et discuter avec les gérants des boutiques. Et surtout, en début de semaine, la Franco-Brésilienne viendra en personne annoncer le thème et le budget au domicile de la première candidate à se lancer dans la course. « Elles n’y croient même pas, rigole-t-elle. Je passe un moment sympa avec elles, on boit un thé ou un café. On est dans la proximité et je me rends compte à quel point cette émission est aimée par la France ».

Cristina Cordula encore là dans dix ans ?

Pour celles qui se prêtent au jeu aussi, cette nouvelle version apporte du neuf. « C’est un avantage parce que tu connais les rues, tu sais où tu vas et tu connais les boutiques qu’on te propose », témoigne Swanne. Lors de cette semaine spéciale, les concurrentes se sont vu proposer cinq boutiques de vêtements, deux de chaussures et deux d’accessoires. Et elles ont eu un (petit) mot à dire : la production leur a demandé au préalable une liste de leurs magasins préférés.

Aïssatou, une autre candidate, ajoute : « La nouvelle version est bien parce qu’il y a notre famille et nos amis qui sont là. Le soir, on rentre chez nous, ce qui nous permet de ne pas trop couper. Et le fait d’aller les unes chez les autres aussi, ça fait plus Un dîner presque parfait ! On crée du lien, on apprend à se connaître. »

Cristina Cordula, elle, ne se voit pas à l’animation du programme culinaire. En revanche, la conseillère en image espère incarner d’autres émissions de beauté à l’avenir. « Et tant qu’il y aura Les reines du shopping, je serai là ! »