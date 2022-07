Le prix de la rentrée télé la plus chargée est attribué à… France Télévisions. Ce mercredi, le groupe a organisé sa conférence de presse annuelle en compagnie de dizaines de visages du service public afin de présenter les programmes qui occuperont ses différentes chaînes à partir de septembre. Outre de nouveaux rendez-vous en prime time pour Laurence Boccolini, Agathe Lecaron ou Cyril Féraud, ce sont surtout les week-ends de France 2 et France 3 qui vont connaître la plus grande transformation.

Le retour de Frédéric Lopez

Dans une émission inspirée de La parenthèse inattendue, Frédéric Lopez va faire son retour à la télé. Quatre ans après son retrait de Rendez-vous en terre inconnue et du service public de manière générale, l’animateur présentera une émission intitulée Un dimanche à la campagne tous les dimanches après-midi sur France 2. C’est lui qui prend la place du canapé rouge de Michel Drucker pour parler « d’amour, d’amitié et de la vie » avec trois personnalités, d’après France Télévisions.

« Notre souhait, c’était d’être un peu en rupture, de ne pas être sur un plateau », comme c’était le cas avec l’émission de Michel Drucker, a indiqué à l’AFP le directeur des antennes et des programmes de France Télévisions, Stéphane Sitbon-Gomez. Les confidences des stars se feront donc dans une maison de campagne « ouverte à l’inattendu et aux visites surprises ».

Le pape de la télé déménage

Le canapé rouge change donc de chaîne et d’horaire. C’est désormais à 13h30 sur France 3 que le pape de la télé française va proposer à ses invités de se confier à lui. « Ça va être un Vivement dimanche revisité. On va mettre dans la lumière ceux qui nous ont fait rire, ceux qui nous font rire et ceux qui nous feront rire », a indiqué Michel Drucker lors de la conférence de presse. « Vu qu’il est rentré [à la télévision] au moment des JO de 1964, je lui ai demandé de rester avec nous jusqu’aux JO » de Paris 2024, a indiqué Stéphane Sitbon-Gomez.

Enfin une palette plus large pour Jarry

Visage important du mercato de la saison précédente, Jarry va enfin avoir le droit à plusieurs rendez-vous télévisuels. En plus de son Big Show qui s’est vu renouvelé, l’humoriste présentera Rendez-vous chez Jarry tous les dimanches en fin d’après-midi, un programme dans lequel il « testera les astuces qui ont passionné les réseaux sociaux », selon France Télévisions. Bricolage et déco, cuisine, mode et beauté sont au menu.

« Renouveler le divertissement, c’est notre enjeu prioritaire, ça n’est pas là ou France Télévisions a été le plus innovant au cours des 10-15 dernières années », a reconnu Stéphane Sitbon-Gomez.

D’après Léa Salamé, « on ne peut plus rien dire »

Après une année présidentielle chargée, Léa Salamé va désormais se consacrer à son émission de deuxième partie de soirée le samedi. Exit Laurent Ruquier et On est en direct, la journaliste incarnera désormais On ne peut plus rien dire. Sur un plateau en forme d’arène, elle recevra « les monstres sacrés de la culture, les personnalités qui font l’actualité sociétale, politique ou médiatique, et celles qui ont marqué leur époque ou l’histoire ».

Laurent Ruquier, lui, aura enfin la liberté de faire ce qu’il veut de ses week-ends ! Enfin presque… L’animateur sera à la tête d’une nouvelle émission provisoirement intitulée Tout nous fait chanter le samedi en première partie de soirée. Lui et ses invités revisiteront l’actualité sous forme de chansons humoristiques. Par ailleurs, il pilotera un autre show fondé sur des images d’archives, nommé Aujourd’hui comme hier.

La fin d’une ère pour Des chiffres et des lettres

Le compte n’est plus bon. Des chiffres et des lettres sera désormais diffusée le week-end mais il ne s’agit pas d’une promotion : le programme historique du service public ne fera plus les beaux jours de France 3 du lundi au vendredi. La plus vieille émission du PAF, après Le jour du Seigneur, a été lancée en 1972 et est présentée depuis trente ans par Laurent Romejko.

Comment l’émission sera-t-elle remplacée ? C’est un visage que le public de la chaîne connaît bien qui va désormais occuper les après-midi de la semaine. Habitué de l’animation des jeux, Cyril Féraud incarnera Duels en familles, le match des régions, une nouveauté dans laquelle deux familles de quatre membres défendront les couleurs de leur région en s’affrontant chaque jour au cours de trois duels et une finale.