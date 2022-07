Plus belle la vie s'arrête, et France 3 a déjà trouvé son remplaçant, non pas un nouveau feuilleton mais une émission… sur les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. « Dès janvier 2023, le carrefour le plus stratégique, de 20h à 21h sur France 3 et sur la case occupée précédemment par Plus belle la vie, sera consacré tous les jours aux Jeux grâce à une émission dédiée », a indiqué la présidente du France Télévisions, Delphine Ernotte, lors de la conférence de presse de présentation de la rentrée.

Un programme présenté par Carole Gaessler

Cette nouvelle émission sera présentée par Carole Gaessler et « emmènera les Français au plus près des ambitions et des enjeux sportifs, économiques, technologiques, culturels » des JO organisés en France, selon un communiqué de France Télévisions. Selon Delphine Ernotte, France Télévisions souhaite mettre l’accent sur cet événement sportif considérable lors duquel « les yeux du monde seront tournés vers la France ».

Interrogé sur l’émission qui occupera ce créneau après les JO, le directeur des antennes et des programmes de France Télévisions, Stéphane Sitbon-Gomez, a répondu : « On a déjà commencé à réfléchir depuis plusieurs mois. Il y a beaucoup d’hypothèses et beaucoup de pistes ».

« Entre 20 h et 21 h, c’est le carrefour le plus stratégique. La fin de Plus belle la vie, c’est une décision difficile qu’on a prise ensemble. On a essayé de faire en sorte de bien clôturer l’aventure et on travaille avec toutes les équipes et les comédiens sur la suite », a-t-il ajouté.