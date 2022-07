C’est un tremblement de terre dans le monde des jeux télé. Des chiffres et des lettres, l’un des plus vieux programmes de la télévision française, ne sera plus diffusé en fin de journée en semaine. L’annonce a été faite ce mercredi matin lors de la conférence de France Télévisions, rapporte notamment le Huffington Post.

C’est un autre jeu qui remplacera Des chiffres et lettres. Un nouveau programme présenté par Cyril Féraud, Duels en famille, qui verra s’affronter deux familles de deux régions différentes. « Ce choix de programme s’inscrit dans la volonté du service public de "régionaliser" davantage France 3 », a expliqué Stéphane Sitbon-Gomez, le directeur des antennes et des programmes de France Télévisions. Et quid du jeu des voyelles et des consonnes ?

« Rajeunir cette case »

Des chiffres et des lettres ne va pas disparaître, en tout cas pas tout de suite. Le jeu culte sera désormais diffusé les samedis et dimanches à 17 heures, toujours sur France 3. « Nous voulions vraiment rajeunir cette case de l’après-midi en semaine, tout en conservant à tout prix ce rendez-vous historique à l’antenne, et c’est la meilleure solution que nous avons trouvée », a déclaré Stéphane Sitbon-Gomez. Bertrand Renard, Arielle Prat et Laurent Romejko devraient quant à eux rester aux manettes de l’émission.

Des chiffres et des lettres est le plus vieux programme de la télé, après Le jour du Seigneur, diffusé tous les dimanches matin sur France 2. Il a été créé en 1965 sur la deuxième chaîne de l’ORTF, et s’intitulait alors Le mot le plus long.