C’est la fin d’une époque, la fin des éditions nationales des journaux télévisés de France 3. La direction de France Télévisions a annoncé mardi à ses salariés que ces JT seront remplacés en septembre 2023 par 24 éditions régionales, un projet contesté par le Syndicat national des journalistes. Ce changement concernera aussi bien l’édition de la mi-journée, le 12/13, que celle du soir, le 19/20.

Une transformation de l’information importante

Ces deux nouvelles cases d’information, qui s’appelleront Ici midi et Ici soir, prendront la forme de « 24 journaux télévisés complets, construits, pensés par les rédactions régionales, a précisé Philippe Martinetti, directeur du réseau France 3. Les contenus nationaux des JT seront produits par Franceinfo et les services de la rédaction nationale, et donc mis à disposition des rédactions régionales. »

« C’est une transformation de l’information importante, portée par les équipes en régions et 24 visages régionaux : c’est de l’information vue de là où nous habitons avec un prisme de proximité extrêmement fort », a-t-il ajouté.

Un défi impossible à relever ?

Pour concrétiser ce projet, dénommé « Tempo » en interne, « un travail de redéfinition éditoriale des éditions » débutera dès septembre entre les équipes régionales de France 3 et celle de la rédaction nationale, est-il indiqué dans une note interne envoyée mardi aux salariés. Pour le Syndicat national des journalistes de France Télévisions, l’annonce de la prochaine disparition des éditions nationales de France 3 constitue « l’ultime trahison » de Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions.

« Si des consoeurs ou confrères en régions sont sans doute ravis de cette pseudo-régionalisation, comment relever ce défi impossible ? Mais comment vont-ils faire pour assumer une heure et demie d’info par jour sans moyens supplémentaires ? », s’insurge le syndicat dans un communiqué. « Du coté du réseau régional, il n’y a pas moins de moyens », répond Philippe Martinetti. « Pour la première fois depuis 10 ans, le budget 2022 du réseau régional n’est pas à l’économie, la présidente de France Télévisions l’a stabilisé »