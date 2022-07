Après l’annonce de la fin de son émission Boomerang sur France Inter, il n’était pas aberrant d’imaginer Augustin Trapenard rebondir sur France 5 à la présentation de La Grande libraire, le magazine littéraire présenté depuis 14 ans par François Busnel et que ce dernier a décidé d’arrêter. C’est maintenant officiel selon les informations de Télérama, Augustin Trapenard lui succédera à la rentrée.

« La personne qui me succédera sera, comme je l’ai été, dans l’empathie, la gourmandise, la passion et la transmission », avait décrit François Busnel dans Le Parisien, comme le rappelle Télérama. Le présentateur reste d’ailleurs producteur de l’émission et sera en régie chaque mercredi. Sa dernière, et la 500e devant la caméra est mercredi à 21 heures, avec pour invités Leïla Slimani, Yann Queffélec ou Daniel Pennac.