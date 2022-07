Le monde des médias et ses mystères… Renouvelée à la fin de l’année dernière par la plateforme américaine Paramount +, la série Why Women Kill n’aura finalement pas le droit à une troisième saison. Cité par Variety, un porte-parole de la plateforme a indiqué qu’avait été prise « la décision difficile de ne pas continuer la production de la saison 3 », tout en prenant le temps de remercier « l’incroyable créateur et showrunneur Marc Cherry et ses incroyables scénaristes, acteurs et équipes pour ces deux saisons mémorables ».

Alors que le tournage devait être lancé dans les semaines à venir, on ne connaît pas les raisons qui ont poussé la plateforme à faire machine arrière. Serait-ce une affaire d’audience ? Difficile à croire si l’on remonte plusieurs mois en arrière, lorsque la directrice des séries originales de Paramount +, Nicole Clemens, avait confié être « ravie » des chiffres de la série « qui continuent de croître, la deuxième saison s’étant classée parmi les 10 séries les plus vues de la plateforme ».

En France, Why Women Kill avait été diffusée sur M6. Proposés lors du premier confinement, les dix épisodes de la saison 1 avaient affiché une moyenne de 3,82 millions de téléspectateurs, et même 4,5 millions de fans en comptant le replay. Il s’agissait alors du meilleur bilan pour une série américaine en prime sur M6 depuis 2006. Mais la chaîne avait payé cher le retour à la vie normale puisque la deuxième saison n’avait été suivie que par 1,73 million de fidèles en janvier dernier.