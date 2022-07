Attention spoilers… Ici, on parle de télévision. De la téléréalité au JT de 13 heures en passant par les polars régionaux de France 3, 20 Minutes – et, surtout, l’incroyable équipe de rédaction de la rubrique « Rétro TV » (composée d’une personne) – scrute tout ce qui passe sur le petit écran. Mais si, vous savez, cette boîte qui s’anime et dont les jeunes se servent pour regarder YouTube !

Chaque samedi, c’est donc ici que vous retrouverez nos coups de cœur (ou pas), toutes les infos croustillantes et les indiscrétions de la semaine. Allez, on jette un coup d’œil à l’actu télé ?

Le chiffre de la semaine

Il est rare que TF1 perde son leadership des audiences lorsqu’il est question de la messe du 20 Heures. Pourtant, ce vendredi, la première chaîne s’est inclinée face à France 2. L’édition présentée par Laurent Delahousse a été suivie par 4,24 millions de fidèles tandis que celle d’Anne-Claire Coudray a pu compter sur 4,12 millions de personnes, comme le rapportent nos confrères de Puremédias. Encore plus serrée que le Tour de France, assiste-t-on au début de la compétition la plus rude de l’été ?

Le flash info

Baba a trouvé son nouveau dada. Depuis plusieurs mois, Cyril Hanouna ne cesse de parler de padel. Actuellement classé 274e sur près de 20.000 licenciés en France, l’animateur espère allier son sport favori à ses envies de production. Dans les colonnes de Var Matin, il révèle avoir commencé le tournage d’Objectif Top 100, un docu-réalité dont il est le héros, à Alicante, en Espagne. « Jusqu’en décembre, les caméras me suivent à l’entraînement et prochainement en match. On va pouvoir voir mon évolution », glisse-t-il. Le résultat sera à découvrir sur MyCanal et « peut-être sur C8 ».

L’instant zapping

La séquence a sauté aux oreilles de nombreux téléspectateurs de BFMTV ce mardi. Alors que l’on venait d’assister à l’élection de Yaël Braun-Pivet en tant que présidente de l’Assemblée nationale, le retour à l’antenne d’Yves Calvi a été semé d’embûches. « C’est donc un moment – hum – historique et vous venez de le voir… Excusez-moi pour ma voix », a tenté de dire le journaliste au moment de commenter les images.

Et d’un coup, un alien débarqua sur @BFMTV 👽 #DirectAN pic.twitter.com/lg0fRPE2zv — Florian (@Florian_set) June 28, 2022

Le lendemain, Yves Calvi s’est absenté de ses émissions prévues sur RTL et BFMTV. De retour sur les ondes de la radio, le journaliste a donné une courte explication à cette perte de voix : « Les allergies, c’est quand même carabiné », a-t-il lancé.

Les infos « pop-corn »

Johnny Hallyday qui danse avec Patrick Bruel, avec le chanteur M ou bien avec ses filles, voilà les extraits inédits que le public pourra découvrir dans Johnny par Laeticia, un documentaire proposé la saison prochaine sur M6. Pour la première fois, la veuve du chanteur a accepté d’ouvrir les portes les plus intimes de son quotidien extraordinaire avec l’idole des jeunes. Réalisé par William Karel, ce film promet de lever le voile sur 25 ans d’images encore jamais vues.

Parti sur France Télévisions, il fallait que TF1 trouve un remplaçant à Jarry pour animer Game of Talents. Il y a plusieurs mois, on apprenait que Jean-Luc Reichmann allait récupérer le format pour distribuer les points entre deux équipes de célébrités dont la mission est d’attribuer le bon talent à la bonne personne. Le présentateur des 12 coups de midi va-t-il assurer ? Rendez-vous le 16 juillet à 21h10 pour le savoir.

Licencié par RMC et BFMTV au mois de juin, Jean-Jacques Bourdin ne reprendra pas les commandes de Bourdin Direct, son interview matinale. Au moment des premières accusations, le journaliste a été remplacé au pied levé par Apolline de Malherbe. On apprend cette semaine que le groupe a décidé de confirmer la journaliste à ce poste la saison prochaine. D’autre part, Apolline de Malherbe conserve Apolline Matin, son émission qui démarre chaque jour à 6 heures.