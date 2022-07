Le soleil qui brille, la course au tube de l’été qui a démarré et le retour de Fort Boyard sur France 2… Cette fois, c’est sûr, les vacances peuvent démarrer ! Le jeu culte entame sa 33e saison ce samedi soir avec beaucoup de nouveautés et quelques retours aux fondamentaux. Le plus gros changement est sans nul doute l’absence des tigres, comme l’avait annoncé la productrice de l’émission Alexia Laroche-Joubert à 20 Minutes en février dernier.

« Je ne le fais que parce que je considère que c’est un mouvement important à faire pour nos téléspectateurs », expliquait-elle tout en indiquant que l’esprit des tigres resterait présent dans l’enceinte du fort. On en sait aujourd’hui plus : des félins en 3D viendront s’animer à l’écran au fil de la saison. Et Félindra, elle, sera toujours de la partie !

Le retour d’épreuves emblématiques

Disparue des écrans pendant deux ans en raison du Covid-19 et de l’application des gestes barrière, la lutte dans la boue procurera à nouveau des bienfaits à la peau des candidats. Ils combattront Lady Boo, Big Boo et même parfois les deux pour récupérer la clé suspendue.

Bien que la lutte dans la boue, instaurée lors de la toute première saison en 1990, soit une épreuve emblématique de Fort Boyard, ce n’est pas le seul retour qui fera plaisir aux puristes du jeu. Descendu de sa vigie en 2010, le père Fouras va retrouver sa tour perchée pour énoncer des énigmes toujours plus tordues aux participants. On peut donc dire adieu à la cabine téléphonique pleine d’insectes ou encore à l’appareil gyroscopique qui malmenait les célébrités.

Le père Fouras sort ses neuf atouts

Et si le père Fouras, malgré son grand âge, n’avait pas dit son dernier mot ? Bien déterminé à garder la main sur son trésor, le vieil homme (on peut le dire sans lui faire offense) va sortir neuf atouts de ses manches. Grande nouveauté de la saison car il sera le fil conducteur de tous les épisodes inédits, ce twist est la promesse d’un scénario différent chaque semaine.

Représentés par des cartes de jeu, ces atouts mettront certains candidats en difficulté. « Le père Fouras pourra décider de placer la soirée sous le signe des interdits en empêchant, par exemple, les candidats de crier dans une aventure effrayante… Ou choisir de maudire un candidat qui enchaînera les épreuves tant qu’il n’aura pas gagné une clé ou un indice », indique la chaîne.

Une cellule inspirée de Squid Game

Comme chaque année, de nouvelles épreuves viendront challenger (ou carrément apeurer) les équipes. Dans « Les hélices », le candidat devra se suspendre à une tyrolienne rotative. Dans « Haute tension », un joueur aveuglé sera guidé par son coéquipier pour éviter des rayons laser. S’il échoue, il risque de recevoir des décharges ou pire, de devenir prisonnier.

Dans une cellule inspirée de la série Squid Game, deux candidats affronteront deux membres de la famille Boo lors d’un tir à la corde au-dessus du vide. Les derniers à rester sur la poutre remportent le jeu. Citons aussi « Le looping » durant lequel une personnalité devra effectuer des tours complets à 360 degrés pour que le code se dévoile.

Du côté des personnages, on retrouvera le chef Willy et Cyril Gossebo dans de nouveaux décors. Le premier, qui était l’un des prisonniers du fort l’an dernier, est désormais shérif. Loin de ses fourneaux, il proposera tout de même sa traditionnelle dégustation aux candidats. Le personnage incarné par Cyril Féraud, quant à lui, a été placardisé à la suite des mauvaises audiences de son émission. Mais depuis son débarras, il continuera à interroger les personnalités sur l’histoire de Fort Boyard. Et si elles échouent, gare au slime !