Premiers jours de juillet, le soleil brille à travers les fenêtres de la salle de classe, on efface le tableau et on distribue les bons points. Et les mauvais. Chez 20 Minutes, on a fait nos devoirs et regardé la télé toute l’année : on a apprécié le spectacle de Danse avec les stars, on a chanté devant l’Eurovision, on s’est régalé devant Top Chef… Mais dans le fond de la classe, quelques émissions ont perturbé le dynamisme des chaînes et, à une autre époque, auraient revêtu le bonnet d’âne.

District Z (TF1)

Cela faisait longtemps qu’une émission n’avait pas été déprogrammée sur TF1. Mais au vu des moyens mis dans la production de District Z et des scores que le programme a enregistrés, il n’a fallu que deux semaines à la chaîne pour mettre un terme aux souffrances des zombies.

Le premier épisode, diffusé le 4 décembre dernier, a conquis 2,03 millions de personnes alors que le suivant n’a été suivi que par 1,57 million de téléspectateurs. Les créatures du jeu produit par Arthur étaient plus mordantes que la saison précédente mais le public ne s’est pas fait attraper par le divertissement. Plusieurs numéros de cette deuxième salve sont encore dans les cartons.

The Artist (France 2)

Nagui voulait son The Voice, il aura eu son Carré Viiip. En programmant The Artist face aux dix ans du divertissement de TF1, le service public n’a pas laissé beaucoup de chance à l’émission musicale qui voulait faire la part belle aux auteurs-compositeurs​. Mais en leur faisant chanter des reprises dès le premier prime, le message a été brouillé et les téléspectateurs ont coupé le signal de France 2.

Alors que le lancement n’a réuni que 1,32 million d’amateurs de musique au début du mois de septembre, les scores ont plongé au fil des semaines : 990.000 personnes puis 847.000 irréductibles fidèles les deux semaines suivantes. Face à cette débâcle, France Télévisions a décidé de faire basculer le programme en deuxième partie de soirée. Malgré plusieurs changements au cours de la saison, seules 541.000 paires d’oreilles ont écouté la chanson des gagnants lors de la finale. Il s’agissait de Rouquine, pour ceux qui se posent la question.

Hôtel du temps (France 3)

Elle a enregistré un meilleur score que l’émission de Nagui mais on peut considérer que la grande nouveauté de Thierry Ardisson est aussi un échec. Avant que son Hôtel du temps débarque sur France 3, l’animateur et producteur a enchaîné les promos télé pour expliquer le principe de son docu (faire parler les morts) et ses rouages (le deepfake). Visiblement, les habitués du service public n’avaient pas tout saisi en se branchant sur la chaîne.

Le premier numéro, consacré à Dalida, a essuyé quelques critiques, notamment sur la reconstitution du visage de Claude François, mais a globalement été salué pour ses prouesses techniques. Pourtant, seuls 1,4 million de curieux ont suivi cet épisode inaugural. D’autres devraient quand même arriver à l’antenne à la rentrée avec Coluche et Jean Gabin.

Les princes et les princesses de l’amour (W9)

Gros trou d’air pour Les princes et les princesses de l’amour. Alors que la précédente édition avait conquis 682.000 fidèles, la neuvième saison de la téléréalité de W9 n’a pu compter que sur 344.000 aficionados en décembre et janvier. En raison des « audiences insuffisantes », la chaîne a même décidé de déprogrammer l’émission de dating deux semaines avant la date prévue à l’origine.

La téléréalité aurait-elle du plomb dans l’aile ? Ce n’est pas l’avis de W9 qui mise plus que jamais sur ce genre pour la saison qui vient. « On est dans un mouvement de renouvellement et de lancement de nouveautés important », a annoncé le directeur général de la chaîne Jérôme Fouqueray cette semaine lors d’une conférence de presse. Dans les prochains jours se tournera d’ailleurs Les Cinquante, une émission qui va réunir cinquante des plus grandes stars de la téléréalité pour une série de challenges.

Influences (NRJ12)

Vous n’avez aucune idée de ce qu’est Influences ? C’est normal. NRJ12 a tenté de se lancer dans la course aux feuilletons quotidiens à la rentrée avec l’histoire d’Alexandra, une étudiante en droit qui laisse tout tomber pour monter sa propre agence d’influenceurs. Aucune star de TikTok ou d’Instagram ne s’est intéressée au projet, tout comme les téléspectateurs.

Au total, les dix épisodes diffusés par la chaîne ont attiré 19.000 Français en moyenne. Le pire score a même été enregistré le 27 septembre avec… 3.000 personnes devant leur écran. Qu’il est difficile de convertir des followers en téléspectateurs. On espère que le PAF retiendra la leçon pour la saison à venir.