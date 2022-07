Le coup d’envoi de Pékin Express, duos de choc a été donné mercredi dernier sur M6. Le premier épisode de cette saison spéciale dans laquelle des personnalités partent à l’aventure avec un de leurs proches n’a pas manqué de moments forts ou surprenants (la performance de Valérie Trierweiler et son amie Karine en paddle, l’émotion de Théo Curin reconnu par son hôte sri-lankais…). 20 Minutes a eu l’occasion de glaner plusieurs autres anecdotes amusantes ou déroutantes lors de la conférence de presse. Les voici…

Xavier Domergue et Yoann Riou ne devaient pas faire équipe

Xavier Domergue et Yoann Riou forment le binôme d'« inconnus » mais au départ, ils ne devaient pas participer ensemble à Pékin Express. Il était envisagé que le premier fasse équipe avec son père, l’ancien footballeur tricolore Jean-François Domergue, 65 ans. Mais ce dernier ne satisfaisait pas aux conditions physiques exigées. Comme l’expliquait le producteur Thierry Guillaume lors du lancement de la saison 15 : « Il y a des tests médicaux très poussés et il se trouve que, bien souvent, les gens qui ont plus de 60 ans ne passent pas le cap de ces examens. » Yoann Riou, lui, était censé concourir avec son meilleur ami, qui travaille à L’Equipe… et qui n’a pas pu se libérer, le tournage coïncidant avec les JO d’hiver de Pékin dont il assurait la couverture.

Valentin est arrivé blessé au Sri Lanka

« Quand Valentin est allé jouer au foot alors qu’on partait pour le tournage une semaine après, je lui ai dit : "Si tu reviens blessé, tu ne reviens plus" », raconte sa compagne Rachel Legrain-Trapani. Ce qui ne devait pas arriver arriva : une fois sur le terrain, le sportif s’est fait une déchirure musculaire au mollet. « Je ne me blesse jamais, mais ça m’avait l’air bien grave. Je ne pouvais pas courir, explique-t-il. Je me suis dit que j’arriverais à feinter et à marcher normalement. » Or, dès que l’ex-Miss France l’a vu arriver, elle a compris que quelque chose clochait. « Je lui ai dit : "Ben tu vas serrer les dents". J’étais tellement contente de participer à Pékin Express… » Jusqu’au départ, Valentin a tout tenté, de l’acupuncture jusqu’à l’appel à sa tante magnétiseuse. « Ça a marché, franchement ! », applaudit Rachel Legrain-Trapani.

La valise pleine de jambes de Théo Curin

Amputé des bras et des jambes depuis l’âge de 6 ans, Théo Curin a fait ses preuves comme nageur handisport​. « La seule condition que j’ai demandé au producteur Thierry Guillaume était d’être traité comme n’importe qui et de ne pas avoir d’avantage ou de temps supplémentaire sur les épreuves », confie-t-il. Une demande acceptée comme une évidence. « Faire la même course que les autres binômes, c’est ça ma fierté », ajoute le sportif. L’unique aménagement pratique – qui n’a eu aucune incidence sur la course – dont il a bénéficié, consiste dans le transport de ses prothèses supplémentaires. Comme on l’a vu dans le premier épisode, il ne revêt pas les même selon qu’il est dans l’eau ou sur la terre ferme. « J’avais une valise pleine de jambes – ça a d’ailleurs sonné au portique de l’aéroport. J’ai laissé mon double de prothèses dans la voiture de la production. Mon sac était déjà très lourd », précise Théo Curin. Il porte toujours aujourd’hui les mêmes prothèses que sur Pékin Express : « Du coup cela entretient le souvenir, je trouve encore un peu de sable parfois. »

Théo et Anne virés sans ménagement d’un temple bouddhiste

Dans le premier épisode, Théo Curin et Anne sont hébergés une nuit chez un Sri-lankais qui, découvrent-ils au fil des heures, a reconnu le sportif dont il regarde une vidéo sur son téléphone. Un moment étonnant qui n’aurait jamais eu lieu si les plans initiaux du binôme s’étaient déroulés sans accroc. « On avait trouvé un temple où on s’apprêtait à dormir. Et puis le mec qui nous a accueillis a pété un plomb et nous a dit de dégager », raconte Anne. La raison de cette colère soudaine ? Le duo a été filmé, par le caméraman de M6, tournant le dos à la statue de Bouddha. Une attitude considérée comme irrespectueuse et même insultante au Sri Lanka. « Si tu es pris en photo, tu dois regarder le Bouddha », informe Théo Curin. Le binôme a eu plus de chances que d’autres : en 2012, des touristes français avaient été condamnés à de la prison avec sursis et à une amende car ils avaient pris la pose en embrassant une statue du fondateur du bouddhisme, première religion du pays.

Just Riadh en galère totale dans l’eau

On a également appris, lors du premier épisode, que Just Riadh ne savait pas nager. L’influenceur avait prévenu la production. « Je me suis dit qu’ils n’allaient pas me mettre en galère. Et puis, premier jour : épreuve de paddle. Dans le montage final, on ne le voit pas, mais j’ai vraiment galéré de ouf », avance-t-il. Avec son coéquipier Abdallah, il est tombé à l’eau plusieurs fois, entraîné par le courant. « A un moment, j’étais tellement loin… J’étais bloqué entre deux bateaux, je me tenais à un câble. Je suis resté au moins 30 minutes comme ça », se remémore-t-il. Plus de peur que de mal et les deux amis ont pu poursuivre l’aventure. Il n’empêche, à leur retour en France, ils ont coupé les ponts pendant plusieurs jours. « Pendant une semaine, on ne s’est pas envoyé de messages, on ne s’est pas vus », déclare Just Riadh. « On n’avait plus rien à se dire. Cela s’est fait naturellement, c’est ça le pire ! », rigole Abdallah. Rassurez-vous, ils sont depuis à nouveau meilleurs amis.