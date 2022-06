Et à la fin, c'est encore l'Alsace qui gagne ! Pour la quatrième fois en onze éditions de l’émission Le village préféré des Français, une commune de la région a été sacrée mercredi soir sur France 3 . Après Eguisheim en 2013, Kaysersberg en 2017 et Hunspach en 2020, c’est cette fois Bergheim qui a été plébiscitée. A la grande joie des quelque 2.300 habitants du village, dont beaucoup étaient regroupés devant l’écran géant de la salle communale

Située sur la route des Vins dans le Haut-Rhin, Bergheim a devancé Hesdin, dans les Hauts-de-France. Avec quels atouts ? Ses vignes autour donc, ses maisons à colombages, ses géraniums aux fenêtres mais pas que. Bergheim est fortifiée avec des remparts du Moyen-Âge très bien conservés. Il est possible d’en faire le tour en une grosse demi-heure de marche. Cela permettra aussi d’admirer, au passage, la remarquable porte haute du XIVe siècle. Sans oublier ce tilleul vieux de 700 ans, difficile à rater.

« En Alsace, il y a une réelle attention portée à la maison, on ne rigole avec le bâti, on en prend soin », avait expliqué à 20 Minutes en mars dernier Pascal Bernard, délégué général à l’association « Les plus beaux villages de France ». « C’est dans notre culture de faire attention au patrimoine, de rénover les voiries, de mettre notre bien en valeur », confirmait Elisabeth Schneider, la maire de Bergheim.

La porte haute de Bergheim, avec son célèbre tilleul. - Office de tourisme de Ribeauvillé-Riquewihr

Près de quatre mois plus tard, la maire de Bergheim ne cache évidemment pas sa « joie » ce jeudi matin. « On a eu l’énorme soutien de tous les amoureux de l'Alsace », se félicite-t-elle en parlant d’une énorme « effervescence » depuis l’annonce mercredi soir. Elle s’attend logiquement à un afflux touristique nouveau grâce à ce succès. « On nous a dit qu’on aurait 30 % de visiteurs supplémentaires. Nous qui avions jusque-là une certaine confidentialité qui faisait notre charme, j’espère que ça ne va pas trop changer. »

Bienvenue à Bergheim (@Alsace), Beaulieu-sur-Dordogne (@CorrezeTourisme), Rocamadour et Martel (@tourismelot) : 4 nouveaux venus parmi @LPBVF ! #MaginfiqueFrance pic.twitter.com/vHHJcFF4TP — Les Plus Beaux Villages de France (@LPBVF) June 26, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Bergheim devrait d’autant plus avoir de difficultés à échapper aux radars qu’elle a obtenu une autre distinction des derniers jours. L’association « Les plus beaux villages de France » l’a aussi labellisée parmi ses désormais 168 membres. Trois autres communes ont également eu droit à cette reconnaissance, synonyme d’apparition dans le guide éponyme. Il s’agit de Beaulieu-sur-Dordogne (Corrèze), Martel et Rocamadour (Lot). « Il ne nous manque plus que l’oscar ! », conclut avec le sourire la maire de Bergheim.