Chouchou et Loulou sur TF1. Ce jeudi matin, à l’occasion de sa conférence de rentrée, la première chaîne a annoncé qu’un prime time était en préparation pour rendre hommage à Un gars, une fille​. L’émission reviendra sur les sketchs cultes diffusés entre 1999 et 2003 sur France 2 et de nouveaux duos « inattendus et inédits » réinterpréteront plusieurs saynètes autrefois jouées par Alexandra Lamy et Jean Dujardin.

Si la pastille humoristique est, depuis sa première diffusion, apparue dans les grilles de plusieurs chaînes – dont NRJ 12 et Téva – et est disponible sur les plateformes Salto, MyCanal et Amazon Prime Video, elle reste pour nombre de téléspectateurs et téléspectatrices liée à France 2. Ce n’est pas un problème pour la première chaîne qui considère que cette fiction comique fait partie du « patrimoine français de la télévision », dixit Xavier Gendon, le directeur des antennes du groupe TF1.

« La veine de la nostalgie »

« Les saisons passées, on a fait quelques primes dans cette veine de la nostalgie autour de grands rendez-vous qu’on a pu consommer à la télévision quand on était enfants ou adolescents, a-t-il expliqué. Un gars, une fille est la shortcom [comédie en format cours] française par essence. En la revisionnant, on s’est dit que c’était un catalogue à revisiter. Je pense que ça va être très savoureux de voir les meilleurs sketchs réinterprétés par des talents de l’ancienne et de la nouvelle génération – on va mélanger un peu tout le monde. » Et Xavier Gandon de promettre un casting « très réussi ».

TF1 a également officialisé la mise en chantier d’un « prime unique et exceptionnel » avec Les Inconnus. Didier Bourdon, Bernard Campan et Pascal Légitimus vont se réunir « pour une mini-fiction inédite ». Ils seront « accompagnés d’artistes qui leur rendront hommage en réinterprétant leurs sketchs et leurs parodies ».