Sylvie Tellier directrice de la Star Ac ? Alors que le télécrochet fera son grand retour prochainement sur TF1, la directrice générale de la société Miss France a confirmé avoir été approché pour prendre la tête du château. « J’ai été extrêmement touchée qu’on ait pensé à moi pour ce genre de programme parce que j’ai été élue Miss France en 2001, je crois que c’était la première année de la Star Ac et c’est Jenifer qui a remporté cette émission que j’ai suivie avec beaucoup de plaisir », a-t-elle expliqué au micro de Radio Monaco.

Sylvie Tellier sera-t-elle la future directrice de la #StarAcademy sur TF1? Elle répond en exclu à cette rumeur au micro de @RadioMonacoFM pic.twitter.com/prOyfeQASX — Maxime Riou (@MaximeRiou) June 22, 2022

Sylvie Tellier a néanmoins décidé de refuser ce poste de taille. « Honnêtement, je ne suis pas certaine que l’on m’attende dans un rôle de directrice de la Star Academy, a-t-elle estimé. J’ai été extrêmement fière que l’on pense à moi mais ce ne sont pas pour dans mes projets immédiats. Pas du tout. Mais je suis persuadée qu’ils auront un directeur ou une directrice qui sera fabuleux dans cet exercice-là. »

« J’aimerais potentiellement ne plus me retrouver dans l’application de règles »

Sylvie Tellier a précisé la raison de ce refus, expliquant avoir « parfois un peu souffert de ce rôle de directrice parce qu’il faut toujours un chef d’orchestre qui soit là pour essayer de suivre une ligne et faire appliquer un règlement. Si à l’avenir je devais faire autre chose, j’aimerais potentiellement ne plus me retrouver dans l’application de règles ».

Mardi, Alexia Laroche-Joubert, présidente d’ALP et de la société Miss France, était interrogée par Le Parisien sur les rumeurs de départs de l’ex-Miss France du concours de beauté. « Beaucoup de gens s’expriment et c’est bien regrettable, déplorait alors la productrice. Il n’en a jamais été question non plus, ni dans mes déclarations, ni dans celles de Sylvie. Ce sont des rumeurs, Sylvie est actuellement en poste et vous la verrez sur le prime time de l’élection en décembre. »