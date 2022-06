Mardi soir sur TF1, la finale de Koh-Lanta a réservé son lot de nouveautés aux téléspectateurs. Ainsi, quatre aventuriers se sont affrontés sur les poteaux, puis trois ont défendu leur place devant le jury final. En toute fin d’émission, à la plus grande surprise des fans de l’émission (ou à leur plus grand désarroi), Bastien et François ont tous deux remporté la victoire. Devant une foule de téléspectateurs en délire et ivres de ces rebondissements ? Pas vraiment.

Comme le rapporte Puremédias, cette finale a rassemblé 2,96 millions de fidèles sur toute la soirée, soit le plus faible score d’audiences pour une finale de Koh-Lanta… Comme le précise le site spécialisé, la dernière finale en date en décembre dernier, celle de l’édition des « Légendes », avait fédéré 4,42 millions de fans.

Le jeu d’aventure de Denis Brogniart se classe ainsi sur la deuxième marche du podium, battu par la série Tandem sur France 3 et ses 4,41 millions de téléspectateurs. Quant à La fête de la musique de France 2, elle accède à la troisième place avec 2,05 millions de mélomanes.