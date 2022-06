20h37 : « Une vraie déception »

D’ailleurs, pour la petite anecdote, la productrice du jeu Alexia Laroche-Joubert est revenue sur les tricheries de l’an dernier dans une interview au Parisien. « Cette histoire a été pour nous une vraie déception. On ne s’attendait pas, en plus, qu’elle vienne de gens qui avaient un pacte moral, à la fois avec nous et avec les téléspectateurs, qui les ont aimés et soutenus depuis des lustres », a-t-elle indiqué. Nous non plus, on ne s’attendait pas à voir Teheiura en livreur Uber Eats…