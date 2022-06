Dommage, pour leurs fans montpelliérains. Bigflo et Oli ne seront pas, comme prévu, au concert de la Fête de la musique de France 2, ce mardi soir, sur la place de l’Europe, à Montpellier (Hérault). Le duo toulousain, en pleines répétitions de son concert de vendredi, à Bercy, n’a pas pu se libérer pour l’émission.

« Mauvaise nouvelle, Montpellier, Fête de la musique, on ne pourra pas être là, déplore Bigflo, sur une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. On doit être à Paris pour la promo et les répéts de Bercy. On est trop short. C’est gâché, mais on revient à Montpellier ! »

Ce mardi, France 2 fête « 40 ans de tubes », sur l’esplanade l’Europe. A l’affiche, Marc Lavoine, Nolwenn Leroy, Claudio Capéo, Dadju, Christophe Willem, Zaz, Hoshi, Amir, Black M, Keen’V, Ofenbach, Kungs, ou Juliette Armanet. Le concert est complet.